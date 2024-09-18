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المومني والبكار والرواشدة يقدمون استقالاتهم من الاعيان

منذ ساعتين
المومني والبكار والرواشدة يقدمون استقالاتهم من الاعيان

وطنا اليوم:علم أن الوزراء الجدد في حكومة الدكتور جعفر حسان، الأعيان السابقين محمد المومني وخالد البكار، ومصطفى الرواشدة، قدموا استقالاتهم من مجلس الأعيان.
وجاءت استقالات الوزراء الثلاث بعد تعيينهم وزراء في حكومة حسان.
ويمنع الدستور الأردني الجمع بين عضوية الأعيان والحكومة، او النواب والحكومة.


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