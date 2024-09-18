الأمن العام: تدهور تريلا محملة بالفوسفات في العقبة

وطنا اليوم:أفادت مديرية الأمن العام، صباح الأربعاء، بتدهور تريلا منتهية الترخيص ومحملة بمادة الفوسفات على الطريق الخلفي في العقبة.

وأضافت المديرية أن السائق يحمل رخصة فئة ثالثة لا تخوله قيادتها.

وتدعو مديرية الأمن العام ضرورة الحيطة والحذر والانتباه، خاصة عند بدء تساقط الأمطار، لتفادي انزلاق المركبات، والالتزام بالسرعة المناسبة، والتأكد من سلامة المركبة قبل الانطلاق.