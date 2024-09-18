بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

متى ستؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الملك

منذ 3 ثواني
متى ستؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الملك

وطنا اليوم:علم أن رئيس الوزراء المكلف الدكتور جعفر حسان والوزراء في طريقهم الآن إلى قصر الحسينية لأداء القسم أمام جلالة الملك عبدالله الثاني، قبيل مغادرته للولايات المتحدة الاميركية.
وكان رئيس الوزراء المكلف جعفر حسان، قد أنهى مشاوراته مع أحزاب ممثلة في البرلمان، على رأسها الميثاق وإرادة وجبهة العمل الإسلامي وعزم، وشكل أسماء الحكومة الجديدة لتؤدي اليمين الدستورية أمام جلالة الملك اليوم الأربعاء.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:22

البرماوي ضمن قائمة العلماء الأكثر تأثيرًا على العالم

10:09

شركات توزيع السجائر تحتكر المادة وتتوقف عن تزويد المحال

10:03

الأردن يستضيف اليوم اجتماعًا وزاريًا لوقف العدوان على غزة

09:58

وفيات الأربعاء 18-9-2024

09:51

حزب الله يتوعد الاحتلال : حسابكم آت وسيكون عسيرا

09:41

جولد أبوللو: الأجهزة التي انفجرت بلبنان ليست من تصنيعنا

09:33

الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة عن مقتل 4 جنود في كمين برفح

09:28

الصبيحي : أطالب بتدابير وقائية وعقابية رادعة

09:27

د. عادل يعقوب الشمايله يكتب : صراع وجود

09:25

بيان صادر عن حزب إرادة

09:23

بنك الإسكان يواصل تقديم الدعم لمشروع الزراعة المائية التابع لدار أبو عبدالله

09:19

وفاة شخص وإصابة آخر بحادث تدهور مركبة في إربد

وفيات
وفيات الأربعاء 18-9-2024وفيات الثلاثاء 17-9-2024جامعة فيلادلفيا تنعى وفاة الشاب أنس أحمد النعيماتوفيات الاثنين 16-9-2024وفيات الجمعة 13-9-2024