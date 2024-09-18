متى ستؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الملك

وطنا اليوم:علم أن رئيس الوزراء المكلف الدكتور جعفر حسان والوزراء في طريقهم الآن إلى قصر الحسينية لأداء القسم أمام جلالة الملك عبدالله الثاني، قبيل مغادرته للولايات المتحدة الاميركية.

وكان رئيس الوزراء المكلف جعفر حسان، قد أنهى مشاوراته مع أحزاب ممثلة في البرلمان، على رأسها الميثاق وإرادة وجبهة العمل الإسلامي وعزم، وشكل أسماء الحكومة الجديدة لتؤدي اليمين الدستورية أمام جلالة الملك اليوم الأربعاء.