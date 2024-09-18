شركات توزيع السجائر تحتكر المادة وتتوقف عن تزويد المحال

وطنا اليوم:اكد اصحاب محال سوبر ماركت ومحال مختصة ببيع السجائر ان شركات توزيع السجائر قامت خلال الايام الماضية باحتكار المادة من خلال التوقف عن تزويد المحال التجارية.

ولفت اصحاب المحال ان نسبة كبيرة من شركات توزيع السجائر تقوم باحتكار مادة السجائر من خلال التوقف عن تزويد المحال التجارية التي تبيع السجائر بحجة ان يوجد رفع اخر على المادة.

وسادت خلال الايام الماضية حالة فوضى في سوق السجائر بعد قيام الحكومة برفع اسعار الدخان حيث ان اسعار علب السجائر تباينت بين المحال

و أكد الناطق الرسمي باسم الضريبة، موسى الطراونة في تصريح الى أن الضريبة الرسمية التي تم وضعها على الدخان بلغت 100 فلس فقط حسب قرار مجلس الوزراء.

ولفت الطراونة الى أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لا علم لها بزيادة أسعار الدخان بمقدار 25 قرشاً، مشيراً إلى أن السعر الأدنى لأي صنف دخان أصبح 170 قرشاً

صاحب احد محلات السوبر ماركت محمود اكد ان شركات توزيع السجائر اوقفت توزيع السجائر على المحال التجارية خلال اليومين الماضيين بحجة ان شركات الام اوقفت تصنيع السجائر.

ولفت محمود الى ان سوق السجائر يشهد حالة من الفوضى بسبب عدم وضوح الاسعار من جهة وتوقف شركات توزيع السجائر عن تزويد المحال التجارية من جهة اخرى.

صاحب احد محال بيع القهوة مراد عامر أكد ان شركات توزيع السجائر توقفت عن تزويد محال بيع القهوة بالسجائر موضحا انه وحسب الاتصالات مع شركات التوزيع تؤكد انه يوجد رفع اخر على السجائر.

واكد الموظف في احد محال السوبر ماركت في العاصمة عمان محمد العسال ان شركات توزيع السجائر قامت خلال اليومين الماضيين بالتوقف عن تزويد المحال بالسجائر.