خطر الاجهزة الكهربائية،،،9

وطنا اليوم_بقلم المهندس وصفي الرواشدة

اجهزة الاتصالات والكمبيوترات المحمولة والثابتة والتلفزيونات والسيارات الكهربائية، بقدر ما وجدت لخدمة الناس الا انها قنابل موقوته موجودة في بيوتنا ،،،

كنت اتحدث لصديق منذ سنوات ، باننا مخترقون امنيا ، فما يدرينا من يستمع الينا ومن يشاهدنا ومالذي يمنع من زرع اي شيء داخل هذه الاجهزة لاي غاية كانت ،،،

ما جرى اليوم في لبنان يمكن ان يحدث في اي بلد آخر ، يستورد اجهزته ولا يصنعها ، يستورد اجهزته دون جهات رقابية تفحص هذه الاجهزة بشكل دقيق للغاية من قبل متخصصين ،،،

لك ان تتخيل لو ان كل سيارة كهربائية او جهاز تلفاز فيه جهاز يبث اشعة ضارة او فيه كاميرا مخفيه او فيه شحنة متفجرة قاتلة يتحكم بها عن بعد ، كم سيكون الخطر الذي يحيط بنا دون أن نعلم ،،،

هذه الامة نايمة ولا تدرك متى تساق الذبح ،،،