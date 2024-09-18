إعلام أميركي: “إسرائيل” فخخت أجهزة اتصال طلبها حزب الله

وطنا اليوم_نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية عن مسؤولين قولهم إن “إسرائيل” أخفت متفجرات داخل دفعة من أجهزة اتصال (بيجر) تايوانية تم استيرادها إلى لبنان.

وأضاف المسؤولون أنه تم زرع مادة متفجرة صغيرة الحجم بجانب بطارية كل جهاز، وتم التلاعب بأجهزة الاتصال التي طلبها حزب الله قبل وصولها إلى لبنان.

وتابعوا: “حزب الله طلب من شركة “غولد أبولو” التايوانية أكثر من 3 آلاف جهاز اتصال”.

وأردفوا أنه تم توزيع أجهزة الاتصال على أعضاء حزب الله في جميع أنحاء لبنان، كما تم توزيع أجهزة الاتصال على بعض حلفاء حزب الله في إيران وسوريا.