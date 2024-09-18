بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

إعلام أميركي: “إسرائيل” فخخت أجهزة اتصال طلبها حزب الله

منذ ساعة واحدة
إعلام أميركي: “إسرائيل” فخخت أجهزة اتصال طلبها حزب الله

وطنا اليوم_نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية عن مسؤولين قولهم إن “إسرائيل” أخفت متفجرات داخل دفعة من أجهزة اتصال (بيجر) تايوانية تم استيرادها إلى لبنان.

وأضاف المسؤولون أنه تم زرع مادة متفجرة صغيرة الحجم بجانب بطارية كل جهاز، وتم التلاعب بأجهزة الاتصال التي طلبها حزب الله قبل وصولها إلى لبنان.

وتابعوا: “حزب الله طلب من شركة “غولد أبولو” التايوانية أكثر من 3 آلاف جهاز اتصال”.

وأردفوا أنه تم توزيع أجهزة الاتصال على أعضاء حزب الله في جميع أنحاء لبنان، كما تم توزيع أجهزة الاتصال على بعض حلفاء حزب الله في إيران وسوريا.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
02:20

هيئة الطيران: لا تغيير على مواعيد الرحلات إلى بيروت حتى الآن

01:07

بيان مصري بشأن انفجار أجهزة اتصال في لبنان

00:37

بعد “تفجيرات البيجر”.. كشف حالة حسن نصر الله

23:01

إعلام عبري يكشف نوع المتفجرات المستخدمة في تفجير أجهزة “بيجر” التابعة لحزب الله بلبنان

22:34

موعد اداء الحكومة اليمين امام الملك وتنويه حول قائمة الوزراء الجدد

22:20

الحوارات: جنازة الجازي قالت ما عجز كثيرون عن قوله

22:09

كتب زهدي جانبيك.. الحلقة المفقودة في السيرة الذاتية لدولة الحاج أبو جاد:

22:05

“قنابل إسرائيلية في أجهزة حزب الله: الشوبكي يكشف تفاصيل صادمة !”

21:08

عاجل/ رئيس الوزراء المكلف يلتقي بأمين عام حزب عزم زيد نفاع

20:47

النائب النواصرة معلقاً على النمرة والسيارة : لن أبدلها

20:16

الملك يوجه بتقديم أي مساعدات طبية يحتاجها القطاع الطبي اللبناني

20:10

فعاليات شعبية في محافظة جرش تشيد بالزيارة الملكية

وفيات
وفيات الثلاثاء 17-9-2024جامعة فيلادلفيا تنعى وفاة الشاب أنس أحمد النعيماتوفيات الاثنين 16-9-2024وفيات الجمعة 13-9-2024رئيس الوزراء ينعى وزير الزراعة الأسبق طراد الفايز