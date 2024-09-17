بيان مصري بشأن انفجار أجهزة اتصال في لبنان

وطنا اليوم_أكدت مصر، في بيان الثلاثاء، حرصها على “أمن واستقرار لبنان وعدم انتهاك سيادته من أي طرف خارجي”، وذلك بعد وقت قصير من انفجار أجهزة اتصال محمولة مما تسبب في مقتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص.

وأجرى وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اتصالين هاتفيين مع رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، ووزير الخارجية، عبدالله بو حبيب، لمتابعة الموقف في لبنان “في ضوء الهجوم السيبراني الذي أسفر عن تفجير أجهزة الاتصالات بالعديد من المناطق اللبنانية”، وفق البيان.

وقال، تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الوزير عبد العاطي حذر من “خطورة التصعيد الإقليمي في المنطقة والانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة”.