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إعلام عبري يكشف نوع المتفجرات المستخدمة في تفجير أجهزة “بيجر” التابعة لحزب الله بلبنان

منذ ساعة واحدة
إعلام عبري يكشف نوع المتفجرات المستخدمة في تفجير أجهزة “بيجر” التابعة لحزب الله بلبنان

وطنا اليوم – أفادت وسائل إعلام عبرية بأن المتفجرات المستخدمة في أجهزة النداء اللاسلكية “البيجر” التي انفجرت في لبنان، اليوم الثلاثاء، تحتوي على مادة “PETN” شديدة الحساسية. 

وذكرت التقارير أن مادة “PETN”، المعروفة بأنها واحدة من أقوى المتفجرات في العالم، قد أُدخلت في تلك الأجهزة، وهي مادة شديدة الحساسية للحرارة والاحتكاك، مما أدى إلى الانفجار.

الانفجار الذي طال عناصر من “حزب الله” في مناطق متفرقة بلبنان أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة ما يقرب من 3000 آخرين، وسط حالة طوارئ صحية في البلاد.

من جانبه، حمّل “حزب الله” اللبناني في بيان رسمي إسرائيل المسؤولية الكاملة عن الهجوم، واصفاً إياه بـ”الاعتداء الإجرامي” الذي أودى بحياة مدنيين وأدى إلى وقوع عدد من الضحايا. وأكد الحزب أن “العدو الإسرائيلي الغادر لن يفلت من العقاب، وسينال جزاءه العادل”.

وأوضح البيان أن الانفجار وقع حوالي الساعة 3:30 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024، حيث انفجرت عدة أجهزة نداء لاسلكية “بيجر” كانت بحوزة عدد من العاملين في وحدات ومؤسسات الحزب، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.


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