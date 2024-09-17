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“قنابل إسرائيلية في أجهزة حزب الله: الشوبكي يكشف تفاصيل صادمة !”

منذ 19 ثانية
“قنابل إسرائيلية في أجهزة حزب الله: الشوبكي يكشف تفاصيل صادمة !”

وطنا اليوم_في تحليل ناري نشره الباحث عامر الشوبكي عبر منصة “إكس”، فجر قنبلة إعلامية حول انفجار الأجهزة اللاسلكية في لبنان.

الشوبكي، الذي يختص في مجالي الطاقة والاقتصاد، كشف أن الحادث الذي راح ضحيته مئات من أعضاء حزب الله كان نتيجة لشحنة أجهزة اتصال تم شراؤها من إسرائيل قبل شهرين.

وقال الشوبكي إن هذه الأجهزة، التي تم تصميمها لتحتوي على قنابل صغيرة مؤقتة، كانت مزودة بآلية تمكن إسرائيل من تفجيرها عن بُعد.

كما أشار إلى أن إسرائيل قد تمكنت من اختراق جميع اتصالات حزب الله السرية، مما يمهد الطريق لتصعيد عسكري محتمل في لبنان.


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