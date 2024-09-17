النائب النواصرة معلقاً على النمرة والسيارة : لن أبدلها

وطنا اليوم:علق النائب عن حزب جبهة العمل الإسلامي الدكتور ناصر النواصرة حول ردود الفعل الواسعة على سيارته النيابية.

وقال النواصرة إن هذه السيارة وهي من صنع عام ١٩٩٧ تؤدي مهامها وأوصلته إلى كافة محافظات الوطن ولا حاجة لتبديلها.

وأثارت صور سيارة النواصرة القديمة بلوحة مجلس النواب موجة من التفاعل، حيث يحق للنائب تبديل سيارته من قبل مجلس النواب إلا أن النواصرة قرر الاحتفاظ بسيارته القديمة.

وقال بأن كل ما يريده هو خدمة الأردنيين، وأن هذه السيارة بحوزته منذ العام 2016 ولا يفكر بتغييرها كما يفعل عادة عدد كبير من النواب بتغيير مركباتهم مستفيدين من الإعفاء الجمركي، وأنه سيذهب للمجلس بها حيث لا يعيبه ذلك بل هو أمر يفتخر به.

وأشار النواصرة حول ما يتداوله البعض عن وجود امتياز “تحسين معيشة” للنواب أنه لا يعلم عن الأمر ولم يدخل حسابه “قرش أحمر”،