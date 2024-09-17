فعاليات شعبية في محافظة جرش تشيد بالزيارة الملكية

وطنا اليوم:أشادت الفعاليات الشعبية والرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والوجهاء في محافظة جرش بالزيارة الملكية إلى المحافظة والتي تؤكد على قرب القيادة من الشعب وتلمسها لاحتياجات المواطن.

والتي أنعم خلالهاجلالة الملك عبدالله الثاني، بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات ومؤسسات في محافظة جرش، تقديرا لمساهماتها في خدمة الأردن، خاصة أبناء وبنات المجتمع المحلي كما افتتح جلالته يرافقه سمو ولي العهد الحسين بن عبد الله الثاني المركز الاقليمي للصيانة و الترميم والذي يهدف لتعزيز القدرات المحلية في مجال صيانة القطع الاثرية و ترميمها.

وأشار جلالته خلال لقائه وجهاء وممثلين عن أبناء محافظة جرش، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى الفرص الواعدة في المحافظة، خاصة في قطاع السياحة، مؤكدا أهمية الاستثمار فيها.

ولفت جلالة الملك إلى ضرورة أن يستفيد أبناء المحافظة وبناتها من هذه الفرص لإقامة مشاريع ريادية وإنتاجية تمكنهم من بناء مستقبل واعد.

وقال رئيس بلدية جرش احمد العتوم ، إن الزيارة الملكية لجرش تؤكد على المتابعة الشخصية الحثيثة من جلالة الملك عبدالله الثاني لما تنفذه الحكومات من مشاريع تنموية تنعكس ايجابا على تحسين المستوى المعيشي للمواطن وتحقيق التنمية، مثلما تؤكد على ضرورة الاهتمام بكافة القطاعات خاصة الزراعية والسياحية لما تتمتع به محافظة جرش من مقومات لتطوير القطاعين.

وأضاف أن الزيارات الملكية تعد إنموذجا يحتذى من قبل المسؤولين للتواصل مع المواطن عن قرب والاستماع للتحديات التي تواجههم ووضع الحلول المناسبة لها وتراعي الخصوصية لكل محافظة.

وقال رئيس مجلس المحافظة رائد العتوم : إن الزيارة الملكية تدعم كافة القطاعات سيما القطاع السياحي في جرش وتسهم في تطوير المشاريع بحيث تكون جرش مقصدا للزوار، إضافة الى أنها تدعم خطط التنمية

وقال ان الزيارةعلى درجة عالية من الأهمية، كونها تسلط الأضواء على مدينة جرش وتنبه الحكومة الى الالتفات الى مطالب المواطنين في عدد من المجالات والتي تتلخص ببعض مطالب تطوير الخدمات العامة بهذه القطاعات المهمة.

وأشارت عضو مجلس المحافظة السابق هند الشروقي إلى التطور الملموس في كافة مناحي الحياة، ومنظومة عمل الدوائر والمؤسسات، مؤكده أن كل ذلك ما كان ليتحقق لولا جهود جلالته وحرصه على مواصلة عملية البناء والنهضة.

وقال الطالب الجامعي سيف عياصره: ان فرح أهالي جرش بزيارة جلالة الملك يعكس الروح الوطنية العالية والانتماء الذي يحملونه تجاه الوطن وقائده، أسوة بكافة أبناء المملكة، مؤكدا أن هذه الزيارة السامية تعبر عن الروابط المتينة بين القائد وشعبه، وتؤكد على التلاحم الوطني في مواجهة التحديات بقيادة جلالته الذي نذر نفسه لخدمة الأردن وأهله.

وقال رئيس مجلس المحافظة السابق محمود العفيف :تمثل الزيارة الملكية لجرش نهجا دائما لقائد البلاد الذي يبادل شعبه الحب بالحب. مشيرا الى ان الأردنيون بدورهم يعبرون عن اعتزازهم بملك الانسانية والعطاء والإنجاز، مشيرا إلى ما تحقق في محافظة جرش منذ ربع قرن على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاستثمارية، وفي مجال البنية التحتية والتعليمية والصحية، بما أصبح يضاهي أعلى المستويات.

من جانب اخر تشير النائب السابق نحاح العزه : ان الأردن شهد خلال الـ 25 عاما الماضية بقيادة جلالة الملك نهضة كبيرة وإنجازات رائدة في مختلف المجالات، وتمكن من بناء اقتصاد وطني يلبي الاحتياجات التنموية ويوفر حياة كريمة للمواطنين رغم شح الموارد والإمكانات، فجلالته حفز روح الإبداع والريادة والحداثة في مؤسسات القطاعين العام والخاص، وأسس لعلاقة مشاركة وتكامل بينهما