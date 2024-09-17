لازاريني يدعو للجاهزية لحرب إسرائيلية محتملة على لبنان

وطنا اليوم:دعا المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، فيليب لازاريني، الثلاثاء، إلى رفع الجاهزية لحرب إسرائيلية محتملة على لبنان، وذلك على وقع تصاعد التوترات بين الاحتلال وحزب الله.

وقال لازاريني خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في العاصمة بيروت، “ناقشنا مع بري عمق الأوضاع في المنطقة والأزمة الدراماتكية في غزة والضفة الغربية وأيضا النزاع الذي يتوسع هنا في لبنان”.

وأضاف، حسب بيان صادر عن مكتب بري الإعلامي، “تحدثنا أيضا عن أثر هذا التوتر بين إسرائيل ولبنان، ونعلم أن عددا كبيرا من المدنيين نزح سواء شمال إسرائيل أو جنوب لبنان”.

وشدد مفوض الأونروا الذي وصل إلى بيروت اليوم في زيارة تمتد ليومين، على ضرورة أن “نكون دائما مستعدين للأسوأ، مع أننا كلنا أمل أن لا يحصل هذا الأسوأ”، مشيرا إلى أن “الوضع بالفعل مثير للقلق”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أصيب العشرات من أعضاء حزب الله اللبناني، بتفجير أجهزة الاتصال اللاسلكي بحوزتهم في لبنان.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، إن أعدادا كبيرة من المصابين يتوافدون إلى المستشفيات والإصابات ناتجة عن انفجار أجهزة لاسلكية، مناشدة المواطنين التوجه إلى المستشفيات للتبرع بالدم للمصابين.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس”، عن مسؤول لبناني قوله إنه “من المعتقد أن استهداف أجهزة الاتصال هو نتيجة هجوم إسرائيلي”، في حين ذكر إعلام إيراني أن “سفير إيران في لبنان أصيب جراء هجوم إسرائيلي سيبراني استهدف لبنان وسوريا”.

يأتي ذلك على وقع تصاعد التوترات بين الجانبين مع احتدام حدة المواجهات وسط تواصل التحذيرات الدولية من تفجر المنطقة في حال اندلاع حرب شاملة بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله.

ونقلت القناة “12” العبرية، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنهى اجتماعا أمنيا مع رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية “الموساد” ديفيد برنيع، على ضوء الحديث عن تصعيد على جبهة لبنان.

وكانت صحيفة “جيروزاليم بوست”، قالت في تحليل لها، إن “الوقت الحالي هو الأقرب لإسرائيل من الحرب الشاملة مع حزب الله اللبناني منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي”.