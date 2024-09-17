إصابة السفير الإيراني لدى لبنان في تفجيرات البيجر

وطنا اليوم:أفادت وكالة مهر للأنباء الإيرانية أن السفير الإيراني لدى لبنان، مجتبى أماني، أصيب بانفجار جهاز اتصال لاسلكي.

وأكدت السفارة الإيرانية في بيروت أن أماني بصحة جيدة وأصيب بجروح سطحية.

وأصيب المئات بجروح في لبنان الثلاثاء إثر انفجار لأجهزة اتصالات محمولة.

وأضافت أن قوات الاحتلال فجرت بواسطة تقنية عالية نظام الـ pagers المحمول باليد لعناصر من حزب الله في أكثر من مكان في الضاحية الجنوبية.

وقالت نقلا عن مصادر لبنانية أن التقارير الأولية تشير إلى أن كيان الاحتلال تمكن من اختراق أجهزة اتصالات يستخدمها عناصر من حزب الله وفجرتها.

وشمل انفجار أجهزة الاتصال مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع وجنوب لبنان.

وأكد حزب الله أن قوات الاحتلال اخترقت وفجرت أجهزة اتصال مخصصة لعناصر الحزب.

كما وأكد مصدر مقرب من حزب الله أن “عددا كبيرا” من عناصره أصيبوا بجروح في انفجار أجهزة الاتصال التي يحملونها في مناطق مختلفة في لبنان.

ومن جهتها، طلبت وزارة الصحة اللبنانية من المستشفيات الاستنفار إلى أقصى درجة رفع مستوى استعداداتها.

وطلبت الوزارة من جميع الذين يمتلكون أجهزة “pagers” أن يقوموا برميها بعيدًا عنهم فورًا.