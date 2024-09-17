بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

إصابة السفير الإيراني لدى لبنان في تفجيرات البيجر

منذ ساعة واحدة
إصابة السفير الإيراني لدى لبنان في تفجيرات البيجر

وطنا اليوم:أفادت وكالة مهر للأنباء الإيرانية أن السفير الإيراني لدى لبنان، مجتبى أماني، أصيب بانفجار جهاز اتصال لاسلكي.
وأكدت السفارة الإيرانية في بيروت أن أماني بصحة جيدة وأصيب بجروح سطحية.
وأصيب المئات بجروح في لبنان الثلاثاء إثر انفجار لأجهزة اتصالات محمولة.
وأضافت أن قوات الاحتلال فجرت بواسطة تقنية عالية نظام الـ pagers المحمول باليد لعناصر من حزب الله في أكثر من مكان في الضاحية الجنوبية.
وقالت نقلا عن مصادر لبنانية أن التقارير الأولية تشير إلى أن كيان الاحتلال تمكن من اختراق أجهزة اتصالات يستخدمها عناصر من حزب الله وفجرتها.
وشمل انفجار أجهزة الاتصال مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع وجنوب لبنان.
وأكد حزب الله أن قوات الاحتلال اخترقت وفجرت أجهزة اتصال مخصصة لعناصر الحزب.
كما وأكد مصدر مقرب من حزب الله أن “عددا كبيرا” من عناصره أصيبوا بجروح في انفجار أجهزة الاتصال التي يحملونها في مناطق مختلفة في لبنان.
ومن جهتها، طلبت وزارة الصحة اللبنانية من المستشفيات الاستنفار إلى أقصى درجة رفع مستوى استعداداتها.
وطلبت الوزارة من جميع الذين يمتلكون أجهزة “pagers” أن يقوموا برميها بعيدًا عنهم فورًا.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:16

الملك يوجه بتقديم أي مساعدات طبية يحتاجها القطاع الطبي اللبناني

20:10

فعاليات شعبية في محافظة جرش تشيد بالزيارة الملكية

20:03

خطة إسرائيلية لـ إحكام إغلاق الحدود مع الأردن بعد عملية المعبر

19:52

لازاريني يدعو للجاهزية لحرب إسرائيلية محتملة على لبنان

19:40

مقتل 4 جنود إسرائيليين بكمين وعملية نوعية للمقاومة برفح

19:31

انفجارات لبنان.. 9 قتلى و2750 جريح بينهم 200 بحالة حرجة

18:58

وطنا اليوم: تكشف تفاصيل جهاز “البيجر” الذي تسبب بسقوط ضحايا و أصاب لبنان وسوريا بالهلع

17:33

تزامنا مع الزيارة الملكية إلى جرش.. العيسوي يفتتح مشاريع مبادرات ملكية 

16:43

عشرات الإصابات بتسمم جماعي في مصنع بالظليل

16:27

إسرائيل فجرت أجهزة لاسلكية لحزب الله.. وإصابة المئات من عناصره

15:53

سموتريتش يراهن بزجاجة ويسكي على اقتصاد إسرائيل

15:40

الملك ينعم بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات ومؤسسات بجرش (أسماء)

وفيات
وفيات الثلاثاء 17-9-2024جامعة فيلادلفيا تنعى وفاة الشاب أنس أحمد النعيماتوفيات الاثنين 16-9-2024وفيات الجمعة 13-9-2024رئيس الوزراء ينعى وزير الزراعة الأسبق طراد الفايز