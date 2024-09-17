تزامنا مع الزيارة الملكية إلى جرش.. العيسوي يفتتح مشاريع مبادرات ملكية 

وطنا اليوم_

تزامنا مع زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني، إلى محافظة جرش، بمناسبة اليوبيل الفضي، لتولي جلالته سلطاته الدستورية، افتتح رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، اليوم الثلاثاء، مشاريع مبادرات ملكية في المحافظة.

ففي مخيم جرش، افتتح العيسوي الحديقة العامة للمخيم التي أنشئت بتوجيهات ملكية، ضمن حزمة من المشاريع، خلال لقاء جلالة الملك مع وجهاء المخيمات، والتي توفر أماكن تنزه آمنة لأبناء المخيم مجهزة بجميع الخدمات.

وجال العيسوي في مرافق الحديقة، المقامة على مساحة 5 دونمات، وتشتمل على مساحات خضراء ومناطق ألعاب للأطفال بأرضيات رملية وأخرى مطاطية، وجلسات عائلية، ومرافق خدمية.

وفي منطقة الجبارات، افتتح العيسوي، بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، مركز البوتاس للخدمات النهارية الدامجة الذي نُفذ في إطار المبادرات الملكية، وبتمويل من شركة البوتاس العربية.

ويأتي إنشاء المركز تنفيذا للتوجيهات الملكية بتقديم الرعاية الفضلى وجميع أشكال الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في إدماجهم بالمجتمع وتنمية قدراتهم ومهاراتهم والاستفادة من طاقاتهم الإبداعية في مختلف المجالات، وتحسين جودة حياة هذه الفئة وتمكينهم اجتماعيا، وبما يؤهلهم للمشاركة الفاعلة بالمجتمع، وفق إمكاناتهم وقدراتهم.

ويشتمل المركز، المقام على مساحة 4 دونمات على جناح تعليمي وغرف صفية وغرف للتأهيل والعلاج الوظيفي والطبيعي والنطق وقاعات مخصصة للأنشطة المتنوعة والاجتماعات وجناح للإدارة والاستقبال، إلى جانب مساحات خارجية توفر ممرات للأشخاص ذوي الإعاقة ومناطق ألعاب ومواقف للسيارات.

وجال العيسوي في مرافق المركز، الذي جرى تجهيزه بأحدث التقنيات والمعدات والمستلزمات والأثاث اللازمة، لتوفير أفضل خدمات التدريب والرعاية للفئات المستفيدة.