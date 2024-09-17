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عشرات الإصابات بتسمم جماعي في مصنع بالظليل

منذ ساعة واحدة
عشرات الإصابات بتسمم جماعي في مصنع بالظليل

وطنا اليوم:أفاد مصدر أمني بوقوع حادثة تسمم لعدد من الأشخاص نتيجة استنشاقهم مواد كيميائية داخل مصنع في منطقة الظليل بمحافظة الزرقاء.
وأوضح المصدر أن المجموعات الأمنية والدفاع المدني تواجدت على الفور في الموقع، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى وبدء التحقيقات.
وبحسب المعلومات الواردة، يُقدر عدد الإصابات بنحو 110 إصابات تراوحت بين خفيفة ومتوسطة.


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