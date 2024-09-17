بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

إسرائيل فجرت أجهزة لاسلكية لحزب الله.. وإصابة المئات من عناصره

منذ ساعتين
إسرائيل فجرت أجهزة لاسلكية لحزب الله.. وإصابة المئات من عناصره

وطنا اليوم:في تطور مفاجئ، أكدت مصادر أن إسرائيل اخترقت عشرات الأجهزة اللاسلكية التابعة لحزب الله في بيروت وجبل لبنان وفي الجنوب.
كما أضافت أن أكثر من 45 عنصرا من حزب الله أصيبوا بجروح بعضها بليغ في الوجوه، جراء تفجر تلك الأجهزة بشكل مباغت اليوم الثلاثاء.
بالتزامن كشف مصدر أمني أن ٥٠ إصابة على الأقل سجلت في منطقة النبطية وحدها (جنوب البلاد) جراء انفجار أجهزة اتصال يحملها عناصر الحزب. كما أكد أن عدد المصابين بلغ المئات وفق ما نقلت وكالة رويترز.
فيما شوهد عشرة على الأقل من أعضاء حزب الله ينزفون جراء الإصابات في الضاحية الجنوبية لبيروت.
إلى ذلك، أكدت المصادر أن الحزب أبلغ جميع عناصره بالتخلي فورا عن تلك الأجهزة اللاسلكية ومن ضمنها Pager الذي انتشر مؤخراً بين صفوفه


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:43

عشرات الإصابات بتسمم جماعي في مصنع بالظليل

15:53

سموتريتش يراهن بزجاجة ويسكي على اقتصاد إسرائيل

15:40

الملك ينعم بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات ومؤسسات بجرش (أسماء)

15:35

الملك يزور جرش ويؤكد أن المحافظة حملت وجه الأردن للعالم

15:18

اكتشاف أثري مهم بتل العصارة في إربد

15:13

مبيضين: لم يتم التضييق على أحد في عزاء ماهر الجازي

15:08

الرئيس المكلف يلتقي العمل الإسلامي .. والسقا يكشف التفاصيل

14:54

جيش الاحتلال: أحبطنا محاولة حزب الله باغتيال شخصية أمنية رفيعة

14:45

كيف نجا السنوار من ملاحقة إسرائيل .. السر في هذا النظام البدائي

14:36

جامعة البترا تنعى الدكتور طراد محمد الملاحمة

14:15

الاردن في مواجهة التدخين: رفع الرسوم بين زيادة الإيرادات ومكافحة الظاهرة

14:10

جريمة مروعة في البصرة.. فتى يقتل أفراد عائلته رميا بالرصاص

وفيات
وفيات الثلاثاء 17-9-2024جامعة فيلادلفيا تنعى وفاة الشاب أنس أحمد النعيماتوفيات الاثنين 16-9-2024وفيات الجمعة 13-9-2024رئيس الوزراء ينعى وزير الزراعة الأسبق طراد الفايز