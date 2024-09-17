إسرائيل فجرت أجهزة لاسلكية لحزب الله.. وإصابة المئات من عناصره

وطنا اليوم:في تطور مفاجئ، أكدت مصادر أن إسرائيل اخترقت عشرات الأجهزة اللاسلكية التابعة لحزب الله في بيروت وجبل لبنان وفي الجنوب.

كما أضافت أن أكثر من 45 عنصرا من حزب الله أصيبوا بجروح بعضها بليغ في الوجوه، جراء تفجر تلك الأجهزة بشكل مباغت اليوم الثلاثاء.

بالتزامن كشف مصدر أمني أن ٥٠ إصابة على الأقل سجلت في منطقة النبطية وحدها (جنوب البلاد) جراء انفجار أجهزة اتصال يحملها عناصر الحزب. كما أكد أن عدد المصابين بلغ المئات وفق ما نقلت وكالة رويترز.

فيما شوهد عشرة على الأقل من أعضاء حزب الله ينزفون جراء الإصابات في الضاحية الجنوبية لبيروت.

إلى ذلك، أكدت المصادر أن الحزب أبلغ جميع عناصره بالتخلي فورا عن تلك الأجهزة اللاسلكية ومن ضمنها Pager الذي انتشر مؤخراً بين صفوفه