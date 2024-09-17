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سموتريتش يراهن بزجاجة ويسكي على اقتصاد إسرائيل

منذ ساعة واحدة
سموتريتش يراهن بزجاجة ويسكي على اقتصاد إسرائيل

وطنا اليوم:تعهد وزير المالية المتطرف في حكومة الكيان بتسلئيل سموتريتش خلال مناقشة قانون الموازنة الإضافية للعام 2024 بألا يتجاوز عجز الميزانية الإسرائيلية 6.6%، مراهنا بزجاجة ويسكي على انهاء العام ضمن الهدف.
وعقدت اللجنة المالية في الكيان برئاسة عضو الكنيست موشيه جافني أمس مناقشة بمشاركة وزير المالية الاسرائيلي في إطار التحضير للقراءة الثانية والثالثة لمشروع قانون الموازنة الإضافية لعام 2024.
وخلال النقاش تعهد سموتريتش بأن عجز الميزانية هذا العام لن يتجاوز الهدف الذي حددته الحكومة، وقال: “نحن لا نزيد العجز. لقد حددنا هدفا بنسبة 6.6% من العجز وما زلنا ضمن العجز المستهدف. لقد ارتفع العجز وسيستمر في الارتفاع لمدة شهر واحد وسيعود إلى الانخفاض مرة أخرى في الربع الأخير”.
وأضاف سموتريتش : “أنا شخص يحب زجاجات الويسكي، وأنا على استعداد للمراهنة على أننا سننهي العام ضمن الهدف بزجاجة”، ليرد عليه بعض أعضاء اللجنة أن ذلك رهان على اقتصاد إسرائيل.
وتابع الوزير قائلا: “لا يوجد شيء اسمه فقدان الحكومة السيطرة على نفقاتها المدنية. إن إجمالي المبلغ النقدي الذي يمكن للدولة إنفاقه في ميزانية العام الواحد هو ما تمت الموافقة عليه لها بالإضافة إلى الفوائض المتبقية من العام السابق”.
ويوم أمس، أظهرت البيانات أن الاقتصاد الإسرائيلي نما في الربع الثاني من العام الجاري بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا بالسابق في ظل الحرب على غزة.
ووفقا لبيانات رسمية فقد نما الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل بنسبة 0.7% على أساس سنوي في الربع الثاني من هذا العام. وجاء ذلك بعد أن أظهرت تقديرات أن الاقتصاد الإسرائيلي نما في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 1.2% على أساس سنوي.
وقبل أيام، أظهرت بيانات ارتفاع تضخم أسعار المستهلك السنوي في إسرائيل في شهر أغسطس الماضي إلى 3.6%، صعودا من 3.2% في يوليو الماضي، وسجل المؤشر بذلك أعلى مستوى منذ أكتوبر 2023


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