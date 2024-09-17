الملك ينعم بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات ومؤسسات بجرش (أسماء)

وطنا اليوم:أنعم جلالة الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات ومؤسسات في محافظة جرش؛ تقديرا لمساهماتها في خدمة الأردن، خاصة أبناء وبنات المجتمع المحلي.

وتاليا أسماء الشخصيات والمؤسسات المكرمة بميدالية اليوبيل الفضي:

المرحوم الصحفي ممدوح عبدالعزيز حوامدة، وتسلمها نجله باسل حوامدة.

محمد عدنان قطان.

فارس سليمان عضيبات.

عبدالمجيد فايز مجلي.

الدكتورة الصيدلانية مها محمد بيان.

عبدالعزيز محمد الحمصي.

سائد بسام الخوالدة، وتسلمها شقيقه سيف الخوالدة.

هيا صالح إبراهيم.

زاهي محمود الحارس.

جميلة محمد صالح.

متجر شيخ مشايخ العطارين، وتسلمها مالك المتجر علي أبو الكشك.

مشاتل القادري، وتسلمها المالك عقاب القادري.

شركة إحياء تراث جرش، وتسلمها مديرها عوني العفيف.

مطعم أم خليل، وتسلمها رئيس مجلس الإدارة ميشال البيطار.

أي عربي (شركة وصول للنشر الإلكتروني)، تسلمها مؤسس فكرة المشروع زيد العتوم.

شركة محمد عبدالفتاح العيان وشركاه/ حلويات السهل الأخضر، تسلمها المدير العام للشركة محمد العيان.

شركة المجدل للمستحضرات الطبيعية، تسلمتها مؤسستها أمينة منكو.

جمعية الرائدات الريفيات، وتسلمتها رئيسة الجمعية دلال قردن.

جمعية سيدات جرش الخيرية، وتسلمتها رئيسة الجمعية هبة الزريقات.

مركز التأهيل المجتمعي مخيم جرش، وتسلمتها مديرة المركز إنعام أبو جديع.

بيت خيرات سوف، وتسلمتها مالكته، سميا كريشان.

مبادرة زمزم للعلاجات والأجهزة الطبية المجانية، وتسلمها مؤسس المبادرة إبراهيم الزعبي.

مؤسسة حجرين، وتسلمها مؤسسها أنس زيادنة.