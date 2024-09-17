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اكتشاف أثري مهم بتل العصارة في إربد

منذ 3 ساعات
اكتشاف أثري مهم بتل العصارة في إربد

وطنا اليوم:في اكتشاف يفتح آفاقاً جديدة لدراسة التاريخ الأردني، أعلن فريق من كلية الآثار والأنثروبولوجيا في جامعة اليرموك، عن نتائج مثيرة لأعمال التنقيب التي أجريت في موقع “تل العصارة” الأثري.
وقد كشف فريق العمل، بقيادة الدكتور مصطفى النداف عميد الكلية، عن مجموعة من البقايا الأثرية الهامة التي تعود إلى عصور مختلفة، أبرزها مقابر تعود إلى العصر البرونزي، وبقايا أسوار المدينة الخارجية، وأجزاء من المباني السكنية.
وأكد الدكتور النداف، أن هذه الاكتشافات تفتح آفاقاً جديدة لفهم أعمق للتاريخ الحضاري والثقافي للمنطقة، وتساهم في تعزيز مكانة الأردن كمركز حضاري عريق.
وقال الدكتور أحمد الشرمان، أحد أعضاء فريق التنقيب، إن الفريق يتوقع الكشف عن المزيد من الأسرار المدفونة تحت رمال تل العصارة، مشيراً إلى أن الموقع يعد كنزا أثرياً لا يزال يخبئ الكثير من المفاجآت.
وأضاف الدكتور ماهر أبو طربوش أن أعمال التنقيب التي تجريها الكلية تهدف إلى تحقيق عدة أهداف، من أهمها تدريب الطلبة على مهارات العمل الميداني، وتوعية المجتمع بأهمية التراث الثقافي، والحفاظ عليه للأجيال القادمة.
ويقع تل العصارة على بعد 15 كيلومتراً جنوب مدينة إربد، ويمثل هذا الموقع شاهداً على حضارات متعاقبة سكنت المنطقة منذ آلاف السنين.


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