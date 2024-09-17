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مبيضين: لم يتم التضييق على أحد في عزاء ماهر الجازي

منذ 15 ثانية
مبيضين: لم يتم التضييق على أحد في عزاء ماهر الجازي

وطنا اليوم:قال وزير الاتصال الحكومي مهند مبيضين اليوم إن الحكومة بذلت جهدا كبيرا واستثنائيا في استعادة جثمان الشهيد ماهر الجازي من الاحتلال، مضيفا أن الحكومة أيضا تقدر صبر ذوي الشهيد حتى مجيء جثمان ابنهم وتثمن ثقتهم بجهد الحكومة.
وأكد مبيضين أن الدولة الأردنية تعي مشاعر شعبها ومواقفه تجاه الشهيد الجازي، وأنه لن يتم التضييق على أحد في التعبير عن مشاعره أو المشاركة في عزائه أو الوصول إليه، مستغربا انتشار إشاعات حول فرض شروط بخصوص تشييع جثمان “الجازي” ومؤكدا أنها مجرد إشاعات عارية من الصحة.
وشيع الأردنيون جثمان الشهيد ماهر الجازي، الثلاثاء، منفذ عملية معبر الكرامة الجانب الآخر من جسر الملك الحسين، في الحسينية بمحافظة معان، إلى مثواه الأخير.
وكان ماهر الجازي والذي يعمل سائقا على إحدى الشاحنات المحملة بالبضائع إلى الضفة الغربية، قد نفذ عملية إطلاق نار على الجانب الآخر من جسر الملك الحسين، ما أدى إلى مقتل 3 مستوطنين واستشهاده.


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