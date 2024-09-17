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جيش الاحتلال: أحبطنا محاولة حزب الله باغتيال شخصية أمنية رفيعة

منذ 56 ثانية
جيش الاحتلال: أحبطنا محاولة حزب الله باغتيال شخصية أمنية رفيعة

وطنا اليوم:زعم جيش الاحتلال، الثلاثاء، “إحباط عملية بواسطة عبوة ناسفة من نوع كليماغور تابعة لحزب الله كانت تستهدف مسؤول سابق في المنظومة الأمنية” للاحتلال زعم أن موعد تنفيذها في الأيام القليلة المقبلة.
وأضاف جيش الاحتلال أن “العبوة كانت مرتبطة بجهاز تفعيل عن بعد والذي كان يحتوي على كاميرا وهاتف نقال بهدف تفعيلها من قبل حزب الله من لبنان”، بحسب بيان.
وحذر جيش الاحتلال الشخصية المستهدفة قبل موعد التفجير، وأن العبوة الناسفة كانت مرتبطة بمنظومة تحكم عن بعد ومزودة بكاميرا وهاتف نقال.


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