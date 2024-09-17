الملك يرافقه ولي العهد يزور محافظة جرش

وطنا اليوم:واصل جلالة الملك عبدالله الثاني، يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الثلاثاء، زياراته لمحافظات المملكة بمناسبة اليوبيل الفضي، بزيارة محافظة جرش، وافتتاح المركز الإقليمي للصيانة والترميم فيها.

والتقى جلالته وجهاء وممثلين عن أبناء محافظة جرش في موقع مدينة جرش الأثرية.