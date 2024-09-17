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أمطار الخير تهطل في عمان وإربد وعجلون والسلط

منذ 8 ثواني
أمطار الخير تهطل في عمان وإربد وعجلون والسلط

وطنا اليوم:هطلت زخات مطرية غزيرة في عدة مناطق بمحافظات العاصمة عمان واربد وعجلون وأجزاء من مدينة السلط و منطقة وادي الريان بالأغوار الشمالية اليوم الثلاثاء.
وتشير التوقعات إلى استمرار تأثير كتلة هوائية لطيفة الحرارة ورطبة على المملكة خلال الأيام الأربعة المقبلة.
ويكون الطقس معتدلًا في معظم المناطق، وحارًا نسبيًا في الأغوار، البحر الميت، والعقبة خلال ساعات النهار، كما تظهر الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.
وتنصح إدارة الأرصاد الجوية في الصباح الباكر، بتوخي الحذر أثناء القيادة في المناطق الجبلية بسبب احتمال تشكل الضباب الذي قد يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.
وكما دعت الى ارتداء ملابس دافئة في المناطق الجبلية، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال فترات الليل في المناطق الجبلية


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