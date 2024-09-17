الفوسفات تحصل على علامة الجودة الأردنية لمنتجاتها

وطنا اليوم:حصلت شركة مناجم الفوسفات الأردنية على علامة الجودة الأردنية التي تمنحها مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، وذلك لمنتجاتها من مادتي فلوريد الألمنيوم، وسماد ثنائي فوسفات الأمونيوم (DAP) .

وجاء ذلك بعد استكمال الشركة لجميع متطلبات منح علامة الجودة الأردنية لمنتجاتها بحسب تعليمات علامة الجودة الأردنية رقم 3/ 2016 ومتطلباتها الفنية رقم 124/ 2024؛ ما يخول الشركة أن تضع على هذه المنتجات شعار علامة الجودة الأردنية.

وهنأ رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات الإدارة التنفيذية للشركة وجميع العاملين فيها على هذا الإنجاز الكبير، مشيدًا بالجهود التي بذلت في هذا الإطار، ومكنت الشركة من الحصول على هذه العلامة المميزة.

ويأتي ذلك بحسب الدكتور الذنيبات ترجمة للجهود التي تبذلها الشركة بهدف تجذير ثقافة التميز والجودة في عملية الإنتاج الذي يواكب التطورات ومتطلبات معايير الجودة المحلية والعالمية، مؤكدًا في هذا الإطار مواصلة الشركة تطوير منتجات مبتكرة بمواصفات ذات جودة عالية ومنافسة على المستوى المحلي والعالمي من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة.

وقال الدكتور الذنيبات إن هذا الإنجاز يضاف إلى سجل الشركة الحافل بالإنجازات والتميز، والجوائز والشهادات المحلية والإقليمية والعالمية التي حصلت عليها في مجالات الجودة والصحة والسلامة المهنية والبيئة، وإدارة المخاطر والبحث العلمي التطبيقي، وشهادة الاعتراف بالتميز R4E التي يمنحها مركز الملك عبدالله الثاني للتميز.

وأشاد الدكتور الذنيبات بدور مؤسسة المواصفات والمقاييس في تحفيز الشركات الصناعية المتميزة، بما يعزز دور المؤسسات الوطنية ونجاحها وتنافسيتها، وبما يشكل حافزًا لها للاستمرار في مسيرة العطاء والتميز؛ لتقديم أفضل المنتجات والخدمات للمتعاملين، وتعزيز قدرتها ومكانتها التنافسية العالمية.

بدوره قال الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبد الوهاب الرواد، إن حصول الشركة على علامة الجودة الأردنية لمنتجاتها من فلوريد الألمنيوم وسماد ثنائي فوسفات الأمونيوم(DAP) ، يعكس الجهود التي تبذلها لتوفير منتجات عالية الجودة والفاعلية، ويعزز ثقة العملاء بمنتجاتها، وتنافسية الشركة محليًّا وعالميًّا.

وقال المهندس الرواد إن منح هذه العلامة يمثل الجهود التي تبذلها الشركة في إطار خططها التطويرية، للتحول نحو الصناعات التحويلية، وتحقيق أعلى معايير الجودة العالمية في كفاءة الإنتاج، والمنافسة.

وهنأت مديرية شهادات المطابقة في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية شركة مناجم الفوسفات الأردنية لحصولها على علامة الجودة الأردنية لمنتجاتها، مشيدة بهذا الإنجاز الذي يضاف لسجل الشركة من النجاحات المتراكمة في مختلف المجالات.

ويأتي منح علامة الجودة الأردنية في إطار الجهود التي تقوم بها مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية لتعزيز الثقة بجودة المنتجات الوطنية، ودعم تنافسية الاقتصاد الأردني وفقًا لأفضل الممارسات.

ويعد الحصول على علامة الجودة خدمة حكوميّة للقطاع الصناعي الأردني؛ بهدف رفع جودة منتجاته، وزيادة قدرته على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية، ما يتيح الفرصة للشركات المصنّعة مواكبة المتغيرات في الصناعات بشكل دائم، وتعزيز سمعتها وتمكينها من تسويق منتجاتها بوصفها منتجات عالية الجودة