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أ.د. أحمد العدوان عميد البحث العلمي في عمان الاهلية يحوز على جائزة المراجع المتميز من مجلة الإدارة والإستدامة في بريطانيا

منذ 3 ثواني
أ.د. أحمد العدوان عميد البحث العلمي في عمان الاهلية يحوز على جائزة المراجع المتميز من مجلة الإدارة والإستدامة في بريطانيا

وطنا اليوم:حصل الأستاذ الدكتور أحمد صامد أبو عرابي العدوان عميد البحث العلمي بجامعة عمان الاهلية ، و”الاستاذ الدكتور بكلية الاعمال / تخصص تكنولوجيا الاعمال” على جائزة المراجع المتميز من مجلة :
Management & Sustainability: An Arab Review
التي تصدر عن دار النشر Emerald Publishingفي المملكة المتحدة.
وتأتي هذه الجائزة تقديرًا لجهوده في مراجعة الأبحاث العلمية والمساهمة في تعزيز جودة الأبحاث المنشورة في المجلة.
وأعرب الدكتور العدوان عن اعتزازه بهذا التكريم، مشيرًا إلى أهمية دور المراجعين في دعم الأوساط الأكاديمية والبحثية من خلال تقديم ملاحظات بناءة تسهم في رفع مستوى البحث العلمي.


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