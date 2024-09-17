انطلاق مبادرة استعادة الأمل جنوب غزة وتوسعها تدريجيا نحو الشمال

وطنا اليوم:قال قائد قوة المستشفى الميداني في خان يونس العقيد الركن عصام المناصير، إنه وضمن التوجيهات الملكية السامية، انطلقت في قطاع غزة مبادرة استعادة الأمل، لتركيب الأطراف الاصطناعية لمبتوري الأطراف في القطاع جراء الحرب.

وأضاف المناصير في مؤتمر صحفي في قطاع غزة، الثلاثاء، أن تركيب الطرف الصناعي عبر المبادرة، سيكون خلال ساعة واحدة فقط، ضمن تقنيات حديثة، مقابل شهور يتم خلالها تركيب الأطراف في المستشفيات عبر الطرق الطبية التقليدية.

وبين أن المرحلة الأولى من المبادرة، ستنطلق من جنوب غزة، وسيتم التوسع في تقديم خدمات مبادرة “استعادة الأمل” لتشمل شمال قطاع غزة كمرحلة ثانية.

ولفت إلى أن المبادرة ستتواصل مع الجهات الطبية في قطاع غزة، لتقديم المساعدة الطبية لمبتوري الأطراف في أماكن سكناهم.

وأرسلت القوات المسلحة الاثنين، عيادتين متنقلتين إلى قطاع غزة ضمن مبادرة “استعادة الأمل” لتركيب الأطراف الاصطناعية، مزودتين بالمعدات والمستلزمات الطبية اللازمة لدعم مبتوري الأطراف، والتي أطلقت بتوجيهات ملكية سامية قبل قرابة ثلاثة أسابيع لدعم الأهالي المتضررين جراء الحرب الدائرة هناك.

وفي السياق، قال المناصير، إن المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة، تعامل مع 183 ألف حالة مرضية، أجري خلالها 5220 عملية صغرى، و910 عمليات جراحية نوعية وحساسة.