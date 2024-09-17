بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

بيان مهم من ضريبة الدخل بشأن أسعار الدخان في الأردن

منذ ساعة واحدة
بيان مهم من ضريبة الدخل بشأن أسعار الدخان في الأردن

وطنا اليوم:وجهت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الشركات المنتجة للسجائر بضرورة الالتزام التام بما ورد في النظام رقم 62 لسنة 2024 المعدل لنظام الضريبة الخاصة وذلك بالتقيد بالزيادة التي طرأت على أسعار علب السجائر.
وأوضح بيان للضريبة، أن أسعار علب السجائر سترتفع بواقع 100 فلس لكل علبة.
كما طلبت الدائرة من هذه الشركات ضرورة التعميم على شركات والوكالات التي تتعامل معها التي تتولى عملية التوزيع بعدم تجاوز قيمة هذه الزيادة البالغة 100 فلس لكل علبة سجائر، علما بان الحد الأدنى لسعر علبة السجائر 1700 فلس.
وخصصت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات رقم واتساب لاستقبال شكاوى المواطنين على أي محل يرفع أسعار الدخان أكثر من 10 قروش.
ويمكن للمواطنين ارسال شكوى على رقم واتس أب التالي: 062222130.
وأقرت حكومة الخصاونة نظاما معدلا لنظام الضريبة الخاصة لسنة 2024 الخميس الماضي، تم بموجبه تعديل الضريبة المفروضة على الدخان؛ تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التبغ والتدخين بجميع أشكاله.
ويأتي التعديل للحد من الانتشار المتسارع للتدخين بالوسائل الإلكترونية لدى جميع الأفراد، خصوصا فئة الأطفال، بالإضافة إلى معالجة الاختلافات الكبيرة في الضريبة المفروضة على السجائر التقليدية والبدائل الأخرى لها.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:19

لماذا يعجز العلماء عن حل لغز صخرة النصلة في السعودية؟

11:11

انطلاق مبادرة استعادة الأمل جنوب غزة وتوسعها تدريجيا نحو الشمال

10:25

انتهاء أعمال التوسعة بمبنى مجلس النواب

10:17

وفيات الثلاثاء 17-9-2024

10:03

خليل الحاج توفيق يوجه نصيحة لرئيس الحكومة الجديد

09:56

الأردن يعزي 5 دول أوروبية بضحايا الفيضانات والعواصف المطرية

09:45

تحذير من حالة الطقس في الأردن خلال الأيام القادمة

09:33

مصادر : إسرائيل حاولت المراوغة عبر شروط لتسليم الجازي والأردن رفضها

09:25

ضوء أخضر لنتنياهو لضم ساعر وواشنطن تعتبر تغيير غالانت ضربا من الجنون

09:21

عن الحزب الفائز والرئيس وثقة الحافّة

09:15

ميتا تحظر وسائل الإعلام الحكومية الروسية على منصاتها

09:10

مهيدات: الموافقة على دراسة سريرية لعلاج واعد للسرطان

وفيات
وفيات الثلاثاء 17-9-2024جامعة فيلادلفيا تنعى وفاة الشاب أنس أحمد النعيماتوفيات الاثنين 16-9-2024وفيات الجمعة 13-9-2024رئيس الوزراء ينعى وزير الزراعة الأسبق طراد الفايز