بيان مهم من ضريبة الدخل بشأن أسعار الدخان في الأردن

وطنا اليوم:وجهت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الشركات المنتجة للسجائر بضرورة الالتزام التام بما ورد في النظام رقم 62 لسنة 2024 المعدل لنظام الضريبة الخاصة وذلك بالتقيد بالزيادة التي طرأت على أسعار علب السجائر.

وأوضح بيان للضريبة، أن أسعار علب السجائر سترتفع بواقع 100 فلس لكل علبة.

كما طلبت الدائرة من هذه الشركات ضرورة التعميم على شركات والوكالات التي تتعامل معها التي تتولى عملية التوزيع بعدم تجاوز قيمة هذه الزيادة البالغة 100 فلس لكل علبة سجائر، علما بان الحد الأدنى لسعر علبة السجائر 1700 فلس.

وخصصت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات رقم واتساب لاستقبال شكاوى المواطنين على أي محل يرفع أسعار الدخان أكثر من 10 قروش.

ويمكن للمواطنين ارسال شكوى على رقم واتس أب التالي: 062222130.

وأقرت حكومة الخصاونة نظاما معدلا لنظام الضريبة الخاصة لسنة 2024 الخميس الماضي، تم بموجبه تعديل الضريبة المفروضة على الدخان؛ تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التبغ والتدخين بجميع أشكاله.

ويأتي التعديل للحد من الانتشار المتسارع للتدخين بالوسائل الإلكترونية لدى جميع الأفراد، خصوصا فئة الأطفال، بالإضافة إلى معالجة الاختلافات الكبيرة في الضريبة المفروضة على السجائر التقليدية والبدائل الأخرى لها.