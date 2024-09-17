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الأردن يعزي 5 دول أوروبية بضحايا الفيضانات والعواصف المطرية

منذ ساعة واحدة
الأردن يعزي 5 دول أوروبية بضحايا الفيضانات والعواصف المطرية

وطنا اليوم:أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن تضامنها مع حكومات وشعوب جمهوريات النمسا، والتشيك، وهنغاريا، وبولندا، وسلوفاكيا، جراء الفيضانات والعواصف المطرية غير المعتادة التي ضربت تلك الدول، وأسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات فيها.
وعبر الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة عن أصدق مشاعر التعازي والمواساة لشعوب وحكومات الدول التي وقع فيها ضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
وأودت العاصفة القوية “بوريس” التي تضرب شرق أوروبا ووسطها منذ أربعة أيام، بحياة 15 شخصا على الأقل، وتسبّبت بفيضانات وانهيار سدود وأضرار يصعب تقديرها.
وضربت رياح عاتية وأمطار غزيرة غير معتادة مساحات شاسعة من النمسا والجمهورية التشيكية والمجر ورومانيا وسلوفاكيا منذ الجمعة.
ولا تزال العديد من مجموعات السكان معزولة، بينما تم إجلاء مئات الأشخاص بطائرات مروحية من أسطح المنازل وأماكن أخرى.


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