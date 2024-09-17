تحذير من حالة الطقس في الأردن خلال الأيام القادمة

وطنا اليوم:تشير التوقعات إلى استمرار تأثير كتلة هوائية لطيفة الحرارة ورطبة على الأردن خلال الأيام الأربعة المقبلة، وفقا لما ذكرته إدارة الأرصاد الجوية.

ويكون الطقس معتدلًا في معظم المناطق، وحارًا نسبيًا في الأغوار، البحر الميت، والعقبة خلال ساعات النهار، وتظهر الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.

وشددت الأرصاد على ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في المناطق الجبلية بسبب احتمال تشكل الضباب الذي قد يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

نصائح للأيام الأربعة القادمة

ودعت الأرصاد ارتداء ملابس دافئة في المناطق الجبلية، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

كما دعت بأخذ الاحتياطات اللازمة من أشعة الشمس المباشرة خلال النهار، والاستفادة من الأجواء اللطيفة خلال الليل للمسافرين والسياح في البحر الميت والعقبة.

وتسجل درجات الحرارة العظمى نهارًا ما بين 26 إلى 28 درجة مئوية، باختلاف مواقع العاصمة. أما خلال ساعات الليل، فتنخفض درجات الحرارة لتسجل ما بين 15 إلى 17 درجة مئوية.

أما في المناطق المنخفضة مثل الأغوار، البحر الميت، والعقبة، من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى خلال النهار ما بين 36 إلى 38 درجة مئوية، بينما تنخفض ليلاً لتسجل ما بين 24 إلى 26 درجة مئوية، بحسب الأرصاد.