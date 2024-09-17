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الأردن يستلم جثمان الشهيد ماهر الجازي

منذ ساعتين
الأردن يستلم جثمان الشهيد ماهر الجازي

وطنا اليوم:قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إنه جرى استلام جثمان المواطن الأردني ماهر الجازي، ليتم دفنه في المملكة بعد تسليمه لذويه.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة في تصريح خاص لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة تواصل جهودها للإفراج عن المواطنين الأردنيين مصلح العودات، وحسين النعيمات المحتجزين جراء حادثة إطلاق النار التي وقعت في الجانب الفلسطيني من جسر الملك حسين الذي تسيطر عليه إسرائيل في الثامن من شهر أيلول الجاري.


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