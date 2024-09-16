إحتفالية بذكرى المولد النبوي في منتدى الرصيفة الثقافي

وطنا اليوم- نظم منتدى الرصيفة للثقافة والفنون اليوم الإثنين، إحتفالاً بذكرى المولد النبوي الشريف في قاعة حزب الوطني الإسلامي، شارك فيه أعضاء المنتدى وعدد كبير من أبناء مدينة الرصيفة، وأدار الإحتفالية محمود الحاج.

وأستهل رئيس المنتدى محمود الصالح الإحتفالية بالإشارة لأهمية تضمين الأنشطة الثقافية للمنتديات والهيئات الثقافية في الرصيفة للإحتفال وتعظيم مثل هذه المناسبات الدينية الغالية على قلب كل مسلم تعظيمًا لنبينا الكريم محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم واستلهام الفكر النير والثقافة الإنسانية من سيرته العطرة.

بدوره، أستعرض النائب الأسبق الدكتور محمد الحاج للسيرة النبوية وقيم الحب والتسامح والعطاء والرحمة التي تخللتها وصنعت لنا أنموذجًا للحياة العطرة التي وجب علينا الإقتداء بها وتمثلها في حياتنا اليومية، مشيرًا إلى ضرورة الإقتداء بالنبي العظيم في كافة مجالات الحياة وإستلهام فكره وأخلاقه في شتى شؤون الحياة.

ودعا الحاج إلى وجوب العودة للتمثل بالسيرة النبوية في عباداتنا وعاداتنا وأخلاقنا لنسير على الطريق الصحيح بعد الشتات الذي نعانيه ونشعر به جميعًا والذي أدى لوقوعنا في الضيق والكبد، لافتًا إلى الإهتمام الذي يوليه الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بتعظيم السيرة النبوية في كافة المناسبات الدينية، كالمولد النبوي وذكرى الإسراء والمعراج ورأس السنة الهجرية.

وأختتم الشيخ محمود العابد الإحتفالية بفقرة من الأناشيد الدينية في مدح النبي الكريم وتعظيم سيرته الشريفة.