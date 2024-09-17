الارصاد : طقس ضبابي في الجبال خلال ساعات الصباح الباكر… تفاصيل

وطنا اليوم_بمشيئة الله، تشير التوقعات إلى استمرار تأثير كتلة هوائية لطيفة الحرارة ورطبة على المملكة خلال الأيام الأربعة المقبلة. يكون الطقس معتدلًا في معظم المناطق، وحارًا نسبيًا في الأغوار، البحر الميت، والعقبة خلال ساعات النهار. تظهر الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.

بالنسبة للعاصمة عمان، تسجل درجات الحرارة العظمى نهارًا ما بين 26 إلى 28 درجة مئوية، باختلاف مواقع العاصمة. أما خلال ساعات الليل، فتنخفض درجات الحرارة لتسجل ما بين 15 إلى 17 درجة مئوية.

أما في المناطق المنخفضة مثل الأغوار، البحر الميت، والعقبة، من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى خلال النهار ما بين 36 إلى 38 درجة مئوية، بينما تنخفض ليلاً لتسجل ما بين 24 إلى 26 درجة مئوية بمشيئة الله.

نصائح للأيام الأربعة القادمة:

في الصباح الباكر: نوصي بتوخي الحذر أثناء القيادة في المناطق الجبلية بسبب احتمال تشكل الضباب الذي قد يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

في الليل في المناطق الجبلية: يفضل ارتداء ملابس دافئة في المناطق الجبلية، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

للمسافرين والسياح في البحر الميت والعقبة: يُنصح بأخذ الاحتياطات اللازمة من أشعة الشمس المباشرة خلال النهار، والاستفادة من الأجواء اللطيفة خلال الليل.