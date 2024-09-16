“نضال البطاينة: محاولة اغتيال ترامب مؤشر خطير على تصاعد الصراع في المجتمع الأمريكي”

وطنا اليوم_ردًا على سؤال حول محاولة اغتيال المرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية والرئيس السابق دونالد ترامب، اعتبر الأمين العام لحزب إرادة، نضال البطاينة، أن هذه الحادثة تعد مؤشرًا خطيرًا على تصاعد التوترات والصراع داخل المجتمع الأمريكي.

وأضاف البطاينة: “هذه المحاولة تمثل إشارة واضحة على تفاقم الصراع الداخلي وازدياد التناقضات في مؤسسة الديمقراطية الأمريكية.”

وأوضح أن حزب إرادة يؤمن بأهمية الانتقال السلمي للسلطة عبر الوسائل الديمقراطية، مشيرًا إلى أن حل الخلافات بين مراكز القوى في الولايات المتحدة يجب أن يتم من خلال الحوار الديمقراطي، بعيدًا عن العنف واستخدام السلاح، لأن هذا السلوك يهدد استقرار الأنظمة ويقوض شرعيتها، كما أنه سيكون له انعكاسات كبيرة في العالم إذا ما تكرر.