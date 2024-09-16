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الأردن يعلن تضامنه مع الولايات المتحدة بعد محاولة اغتيال ترامب

منذ ساعة واحدة
الأردن يعلن تضامنه مع الولايات المتحدة بعد محاولة اغتيال ترامب

وطنا اليوم:أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بأشد العبارات، محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة إدانة المملكة واستنكارها لأشكال العنف السياسي كافة، وخاصة تلك التي تستهدف الشخصيات العامة والسياسية.
وأعرب السفير القضاة عن تضامن المملكة الكامل مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة والرئيس السابق ترامب وأسرته جراء هذه الحادثة المؤسفة


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