السفير السعودي للخصاونة: الف مبروك إنجازكم المهمة

وطنا اليوم:هنأ السفير السعودي في عمان نايف بن بندر السديري، رئيس الوزراء السابق بشر الخصاونة، على نجاح مهمته وإتمامها بتنفيذ برامج طموحة أمر بها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

وأرفق السديري صورة تجمعه بالخصاونة وكتب عليها” دولة اخي الغالي الدكتور #بشر_الخصاونه، الف مبروك إنجازكم المهمة بنجاح وإشادة جلالة الملك حفظه الله بعملك الدؤوب لتنفيذ البرامج الطموحة التّي أمرّ بها لازدهار #الاردن الشقيق ورخاء شعبه الغالي”.