فصل مبرمج للكهرباء عن مناطق بالشونة الشمالية الثلاثاء

وطنا اليوم:أعلنت شركة توزيع الكهرباء، عن عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في الشونة الشمالية، يوم غد الثلاثاء، لغايات كهربة محطة جديدة.

وقالت الشركة في بلاغها لمتصرفية لواء الأغوار الشمالية، إن فصل التيار الكهربائي سيكون من الـساعة 8 لغاية الساعة 10 صباحا.

وسيشمل مناطق: إسكان معاذ وقرية مرشد والشونة والقرية السياحية ومثلث الشونة ومستشفى معاذ بن جبل والقطاف والمدراج وإسكان الموظفين وترخيص الشونة الشمالية والمشارقة والباقورة والحمة والمخيبا الفوقا وبوستر العدسية