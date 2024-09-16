الأمير فيصل بن الحسين يترشح لرئاسة اللجنة الأولمبية الدولية

وطنا اليوم:أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، الاثنين، قائمة ضمت 7 مرشحين لمنصب رئيس اللجنة خلفا للألماني توماس باخ.

ووفقا للموقع الرسمي للجنة، فإن سمو الأمير فيصل بن الحسين، ترشح رسميا لانتخابات رئاسة اللجنة الأولمبية.

وسيتنافس الأمير فيصل مع 6 مرشحين في انتخابات رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية في الدورة الـ143 للجنة الأولمبية الدولية التي ستعقد في الفترة من 18 إلى 21 آذار 2025 في اليونان.

وسيقدم المرشحون برامجهم أمام أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية بالكامل بمناسبة الاجتماع الذي سيعقد في لوزان (سويسرا) في كانون الثاني المقبل.

وانتخب عضوا في اللجنة الأولمبية الدولية في 2010 عضوا فرديا (الميثاق الأولمبي، القاعدة 16.1.1.1).

كما كان عضوا في المجلس التنفيذي (2019-2023، أعيد انتخابه عام 2023-)؛ رئيس مجموعة عمل اللجنة الأولمبية الدولية المعنية بالصون (2023-)؛ ورئيس فريق عمل منع التحرش والإساءة في الرياضة التابع للجنة الأولمبية الدولية (2017-2023)؛ ونائب رئيس لجنة المساواة بين الجنسين والتنوع والشمول (2022-)؛ وعضوا في اللجان الآتية: Entourage (2010-2014)، المرأة والرياضة (2006-2015)، حقوق التلفزيون والإعلام الجديد (2014-2015)، العلاقات الدولية (2014-2015)، الرياضة والبيئة (2014-2015)، الشؤون العامة والتنمية الاجتماعية من خلال الرياضة (2015-2021)، الشؤون العامة والاتصالات المؤسسية (2022-)، التنسيق لألعاب أولمبياد طوكيو الثاني والثلاثين 2020 (2015-2021)، المرأة في الرياضة (2015-2021)، الشؤون الرقمية والاجتماعية التكنولوجيا (2017-2020)؛ عضوا مندوبا لحقوق البث – منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (2015-)، Olympism 365 (2022-).

وشهدت الرياضة الأردنية تطورا ملحوظا منذ تولي سمو الأمير رئاسة اللجنة الأولمبية الأردنية في 2003؛ حيث ساهمت رؤية سموه في النهوض بالمنظومة الرياضية بالأردن والوصول بها إلى الخارطة العالمية.