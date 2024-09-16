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ليبيا تعلن الطوارئ لمواجهة الأمطار الغزيرة بالجنوب

منذ 3 ساعات
ليبيا تعلن الطوارئ لمواجهة الأمطار الغزيرة بالجنوب

وطنا اليوم:أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، أمس الأحد، قرارا بتشكيل فريق طوارئ لمواجهة تداعيات أمطار غزيرة في جنوب غربي البلاد أودت بحياة شخصين صعقًا.
كما أعلن رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد حالة الطوارئ في هذه المنطقة، وذلك بعد أيام من الذكرى السنوية الأولى لكارثة إعصار دانيال المدمر الذي ضرب مناطق شرقي البلاد.
جاء ذلك وفق قرارين من رئيسي الحكومتين، عبر بيانين على “فيسبوك”، بالتزامن مع تحذيرات من أمطار غزيرة في الساعات المقبلة.
كما أوقف مطار سبها الدولي جنوبي ليبيا رحلاته الدولية والمحلية إثر تضرر أجزاء من مرافقه، بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت الليلة الماضية على المدينة.
وانقطعت الكهرباء عن المدينة بعد الأمطار التي هطلت لمدة ساعتين تقريبا، وقالت مصادر محلية للجزيرة من سبها، إن الحياة بدأت تعود لطبيعتها بشكل تدريجي إلى المدينة.


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