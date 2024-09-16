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الكيان الصهيوني يبدأ بحفر خندق على الحدود مع الأردن

منذ 10 ثواني
الكيان الصهيوني يبدأ بحفر خندق على الحدود مع الأردن

وطنا اليوم:نقلت صحيفة “اسرائيل اليوم” العبرية، أن جيش الاحتلال الاسرائيلي بدأ بحفر خندق على طول الحدود مع الأردن ليعيق عمليات التسلل عبر الحدود، “رغم أن هذا الخندق لن يكون حلا نهائيا”.
وقالت الصحيفة، إنه في أعقاب المخاوف من عمليات التسلل على طول الحدود الشرقية مع الأردن، سارع الجيش الإسرائيلي إلى تنفيذ خطة حفر قناة في منطقة القطاع الشمالي والجنوبي.
وأضافت، أن الأعمال تنفذ في منطقة صحراوية معقدة يمكن عبورها سيراً على الأقدام، إذ يقدر الجيش أنه في ظل عدم وجود سياج لمئات الكيلومترات، أصبح مرور المركبات أسهل وأكثر سهولة.
وبينت أن الحكومة لم تخصص بعد ميزانية لبناء سياج على طول الحدود الشرقية، فقد قرر الجيش الإسرائيلي تقديم الرد المناسب بالموارد الموجودة.


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