فيضانات كارثية في وسط وشرق أوروبا جراء العاصفة بوريس

وطنا اليوم:هطلت أمطار غزيرة في أنحاء متعددة من أوروبا، مع وصول العاصفة «بوريس» وسط وشرق أوروبا، مما تسبب في فيضانات هائلة في التشيك وسلوفاكيا وبولندا ورومانيا حيث قضى أربعة أشخاص، وسط استنفار فرق الإغاثة والطوارئ وعمليات إجلاء للسكان.

بولندا

وفاض سد في جنوب غربي بولندا في وقت متأخر من أمس السبت إثر هطول أمطار غزيرة، وذكرت بلدية بيسترزيكا كلودسكو في سيليزيا السفلى إن السد في بلدة ميندزيجوزي فاض، رغم الجهود المبذولة لتصريف المياه ومنع ارتفاعها.

ودفعت فيضانات ضربت جنوب غربي بولندا السلطات إلى إجلاء نحو 1600 شخص، إذ تسبب هطول أمطار غزيرة لأيام في ارتفاع منسوب المياه في الأنهار لمستويات قياسية مما تسبب في فيضانات في العديد من البلدات وأودى بحياة شخص غرقاً. وغمرت المياه جزئياً بلدة كلودسكو التي يبلغ عدد سكانها نحو 25 ألف نسمة.

وقال رئيس الوزراء دونالد توسك، للصحافيين، الأحد، بعد اجتماع مع فريق إدارة الأزمة في بلدة كلودسكو: «الوضع مأسوي للغاية، وهو أكثر مأساوية في منطقة كلودسكو».

وانقطعت الكهرباء عن نحو 17 ألف منزل في المنطقة كما انقطعت اتصالات الهاتف الجوال في بعض المناطق.

وأضاف توسك، وفقاً لوكالة «رويترز»: «أدعو السكان إلى التعاون مع خدمات الإنقاذ في الأماكن التي تصدر فيها أوامر إخلاء».

وأعلنت هيئة إدارة المياه الإقليمية في فروتسواف أن الوضع حرج، مما دفع إلى عمليات إجلاء من البلدات المنخفضة، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويبلغ ارتفاع السد، الذي تم بناؤه في بداية القرن العشرين في وادي كوتسكو على حدود بولندا مع جمهورية التشيك، 29 متراً. ويمكن أن يستوعب خزان التحكم في الفيضانات نحو مليون متر مكعب من المياه.

ومنذ صباح الجمعة، هطلت الأمطار على جنوب غربي بولندا بصورة أكبر مما كانت عليه خلال ما يسمى بفيضان الألفية في عام 1997 الذي ألحق أضراراً جزئية بالبلدة وأودى بحياة 56 شخصاً على مستوى بولندا. وأعلنت 47 محطة قياس في جميع أنحاء البلاد مستوى الإنذار.

النمسا

وفي النمسا، تم إعلان 42 بلدية مناطق كوارث مع استمرار ارتفاع مستويات الفيضانات في البلاد. واتسم الوضع بالتوتر بشكل خاص على طول نهري كامب وكريمبس، اللذين يصبان في نهر الدانوب.

وقال نائب حاكم النمسا السفلى، ستيفان بيرنكوبف، إنه تم تصميم الدفاعات ضد الفيضانات في المنطقة، والتي تم تعزيزها بعد الفيضانات العارمة في عام 2002، بحيث تتحمل الفيضانات التي تحدث مرة واحدة كل 100 عام بحسب الإحصائيات.

ومع ذلك، ومع توقع استمرار هطول الأمطار الغزيرة، حذر خبراء الأرصاد الجوية من أن الوضع قد يزداد سوءاً.

وقال الخبراء، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، إن نهر الدانوب يمكن أن يصل إلى مناسيب تظهر مرة كل 30 عاماً في منطقتي فاينفيرتل وموستفيرتل في النمسا.

من جانبه، قال ستيفان بيرنكوف نائب حاكم ولاية النمسا السفلى المحيطة بالعاصمة فيينا، لـ«وكالة الأنباء النمساوية»: «الوضع يزداد سوءاً بسبب الأمطار الغزيرة في أنحاء البلاد».

وحذر نائب حاكم الولاية ستيفان بيرنكوبف من أن «خبراء الهيدرولوجيا يتوقعون هطول أمطار غزيرة للغاية خلال الساعات المقبلة، يصل منسوبها إلى 60 ملم»، مشيراً إلى أنه من الممكن وقوع انهيارات أرضية في بعض المناطق، التي غمرت المياه أراضيها بالكامل.

وفي بعض المناطق بشمال فيينا، انتشلت عناصر من جهاز الإطفاء أشخاصاً حوصروا داخل منازلهم خلال الليل.

توقف حركة القطارات ومترو الأنفاق

وطلبت السلطات أن يغادر الأشخاص في الشوارع الواقعة بالقرب من الأنهار منازلهم في عدة بلديات، وصدرت تعليمات بتعليق عمل خطين لمترو الأنفاق جزئياً كإجراء احترازي.

وتوقفت حركة القطارات ليل السبت – الأحد في بعض أنحاء النمسا، وأغلق مترو فيينا جزئياً بسبب العاصفة «بوريس» التي تضرب وسط وشرق أوروبا.

وقالت شركة السكك الحديد الوطنية النمساوية، في بيان، الأحد: «بسبب الفيضانات، توقفت حركة القطارات على الخط الغربي بين أمستيتن وسانت فالنتان منذ الساعة 1:15 الأحد».

وتم تسيير حافلات بديلة منذ السادسة صباحاً (4:00 ت غ) الأحد، على هذا الخط، الأكثر ازدحاماً في البلاد، والذي يربط العاصمة فيينا بألمانيا.

وأُغلقت محطة مدينة ميلك حيث يقع دير مدرج على لائحة «اليونيسكو» للتراث العالمي، في منطقة فاخاو السياحية، بسبب الفيضانات. ولا تتوقع الشركة المشغلة أي تحسّن قبل مساء الاثنين.

وفي العاصمة، تعطلت الخدمة بشكل جزئي حتى إشعار آخر على خطين لقطار الأنفاق قرب من نهر فيينا المهدد بالفيضان، بحسب «وكالة الأنباء المحلية».

وصنفت منطقة النمسا السفلى (شمال شرق)، الأكثر اكتظاظاً بالسكان في البلاد بعد فيينا مع 1.72 مليون نسمة، بأنها منطقة كوارث طبيعية.

وتم تنفيذ ما يناهز 5 آلاف عملية تدخل خلال الليل في النمسا السفلى حيث لا يزال السكان عالقين في منازلهم.

التشيك

وأغلق نحو 40 خط سكك حديدية، في جمهورية التشيك، حيث تم إغلاق العديد من الخطوط في منطقة جيسينيكو.

وقال مارتن كافكا، المتحدث باسم رجال الإطفاء بإدارة السكك الحديدية إن الفيضانات أوقفت الحركة في ممر السكك الحديدية الرئيسي بين براغ وأوسترافا، حسب إذاعة براغ، اليوم الأحد.

وتم إغلاق بعض خطوط السكك الحديدية كإجراء احترازي، بينما تضررت خطوط أخرى، بسبب الفيضانات أو الأشجار المتساقطة. ويقوم العمال في منطقة جيسينيكو بفحص الخطوط المغلقة لاستعادة الخدمة. ونصح مارتن كافكا المواطنين بعدم السفر غير الضروري، مع استمرار الاضطرابات.

وكان عمدة مدينة تشيسكي تشين التشيكية الواقعة على الحدود البولندية-التشيكية، قد أمر بإجلاء عدة آلاف من السكان من وسط المدينة خلال الليل، حيث هدد نهر أولزا، أحد روافد نهر أودر، بالفيضان على ضفتيه.

وفي مدينة أوبافا، الواقعة على نهر أوبافا، غادر آلاف الأشخاص منازلهم في وقت سابق جراء خطر حدوث فيضانات عارمة.

ومن بين المناطق المتضررة أكبر مجمع سكني شاهق في المدينة. كما تم نقل الأشخاص إلى بر الأمان في بلدة كرنوف وبلدات أخرى.

رومانيا

وفي رومانيا، لقي أربعة أشخاص على الأقل حتفهم، السبت، بعدما ضربت البلاد أمطار غزيرة وفيضانات.