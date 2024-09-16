أكثر من 214 مليون يورو اتفاقيات موّلتها ألمانيا في الأردن

وطنا اليوم:وقعت الحكومة اتفاقيات لمشاريع مموّلة من الحكومة الألمانية ومؤسسات تمويلية تابعة لها في الأردن، بأكثر من 214 مليون يورو، منذ مطلع العام الحالي.

ووفق بيانات عن تقرير المساعدات الخارجية الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي لنهاية السبعة أشهر الأولى من العام الحالي واتفاقيات لاحقة، فإن “الحصة الكبرى” من الاتفاقيات كانت لقطاع المياه والصرف الصحي والتعليم.

في 5 أيلول/سبتمبر الحالي، وقعت الحكومة اتفاقيتي تمويل برنامجين للإسهام في دعم احتياجات قطاع التعليم؛ الأولى منحة بقيمة 25.5 مليون يورو لتمويل رواتب معلمي الإضافي والإداريين العاملين في المدارس الحكومية ذات الفترتين الأكثر استيعاباً للطلبة السوريين للسنة الدراسية (2024/2025).

والاتفاقية الثانية تمثّل الشريحة الثانية من المرحلة الثانية لقرض سياسة تنمية قطاع التعليم وبقيمة 75 مليون يورو، لدعم الموازنة العامة للإسهام في تنفيذ الإصلاحات في قطاع التعليم وتحسين البنى التحتية للمدارس وصيانتها.

وفي 25 آذار/مارس الماضي، وقعت الحكومة مع بنك الإعمار الألماني اتفاقية قرض بقيمة 50 مليون يورو لمشروع التخلص من حمأة مياه الصرف الصحي المعالجة الصديقة للبيئة والمناخ لصالح وزارة المياه والري/ سلطة المياه.

وفي 12 كانون الثاني/يناير، وقعت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لصالح وزارة البيئة اتفاقية منحة بقيمة 9.5 مليون يورو لمشروع “العمل الأخضر في الشركات”، واتفاقية لمشروع آخر في 29 أيار/مايو لتحسين الحوكمة لدعم مشاريع الإصلاح بقيمة 3.7 مليون يورو.

في 6 آذار/مارس، وقعت الوكالة أيضا اتفاقية لمشروع “ريادة الأعمال من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة والتوظيف” بقيمة 7.5 مليون يورو لصالح وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

ولصالح وزارة العمل، وقعت الوكالة الألمانية عددا من الاتفاقيات؛ الأولى لمشروع التشغيل في الأردن 2030، بقيمة 9.5 مليون يورو في 14 نيسان/ابريل الماضية، والثانية لدعم المؤسسات الميكروية والصغيرة والموسطة لأجل التشغيل بقيمة 250 ألف يورو في 26 آذار/مارس الماضي.

والاتفاقية الثالثة لدعم المؤسسات التعليمية الأردنية في تقديم التدريب المهني الموجه لسوق العمل بقيمة 10 ملايين يورو في 21 نيسان/ابريل الماضي، والأخيرة لتطوير نماذج تعاون مستدامة في التدريب وتنقل العمالة في مجال الحرف المهنية بقيمة 5 ملايين يورو في 19 أيار/مايو الماضي.

ووقت الوكالة في 25 آذار/مارس اتفاقية لدعم الجودة في التعليم الدامج في الأردن لصالح وزارة التربية والتعليم بقيمة 400 ألف يورو، واتفاقية مع وزارة الإدارة المحلية / أمانة عمّان الكبرى بقيمة 10 ملايين يورو لمشروع إدارة النفايات الصلبة في 16 أيار/مايو الماضي.

ووقعت الوكالة الألمانية في 30 أيار/مايو اتفاقية لمشروع يدعم مناهج مبتكرة للقطاع الخاص لتعزيز فرص العمل بقيمة 9 ملايين يورو لصالح وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

في أيار/مايو الماضي، اختتمت المحادثات الحكومية الأردنية-الألمانية حول التعاون التنموي للعامين (2024-2025) في برلين، إذ تضمنت التوقيع على محضر المحادثات الرسمية الذي تضمن تخصيص حزمة مساعدات جديدة للمملكة تقارب 619 مليون يورو من منح وقروض ميسرة ستوجه لتمويل عدة أولويات ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام وخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.

وتشتمل هذه المساعدات على ما يقارب 269 مليون يورو كمنح، ومبلغ 350 مليون يورو كقروض ميسرة في مجالات التشغيل والمياه والصرف الصحي وتحديث القطاع العام والتدريب المهني والتعليم التقني وتطوير القطاع الخاص ودعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية