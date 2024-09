زين” تتعاون مع منصة ” Be My Eyes ” في خطوة إنسانية لمساعدة المكفوفين وضعاف البصر في معالجة المهام اليومية

بدر الخرافي: زين تجدد التزامها بتسخير التكنولوجيا لخدمة المجتمعات وتوفير اتصال هادف للجميع

– المنصة تضم 700 ألف مستخدم من المكفوفين وضعاف البصر على مستوى العالم.. منهم 100 ألف يتحدثون العربية

وطنا اليوم:أبرمت مجموعة زين شراكة استراتيجية إقليمية مع منصة ” Be My Eyes ” التي تساعد الأفراد المكفوفين وضعاف البصر على معالجة المهام اليومية بمساعدة متطوعين، حيث تضم هذه المنصة أكبر وأسرع المجتمعات نموا لمساعدة المكفوفين أو ضعاف البصر في العالم.

وذكرت زين الشركة الرائدة في الابتكارات الرقمية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا أن هذه الشراكة ستمنح موظفي عائلة زين في أسواق المنطقة بالتطوع بصفة منتظمة لمساعدة المكفوفين وضعاف البصر، والانضمام إلى شبكة من المستخدمين المبصرين حول العالم، إذ يربط تطبيق ” Be My Eyes ” المستخدمين المكفوفين باستخدام كاميرا الهاتف مع متطوعين من جميع أنحاء العالم، لطلب المساعدة مثل قراءة ورقة معينة، تحديد نوع دواء، الإرشاد في الطريق، وعدد غير محدود من الاحتمالات الممكنة.

وأفادت زين أن هذه الشراكة الأولى من نوعها في المنطقة تبرز رؤية زين في مجالات الاشتمال والتنوع والإنصاف، وتؤكد رسالتها في هذا الاتجاه بـ “رؤية العالم معا”، حيث المساهمة في خلق عالم شامل للجميع، إذ تعمل منصة Be My Eyes على تطوير وتشغيل أكبر وأسرع تطبيق للوصول إلى مجتمع المكفوفين وضعاف البصر في جميع أنحاء العالم، مع ما يقرب من 700 ألف مستخدم من المكفوفين وضعاف البصر على مستوى العالم، منهم ما يقرب 100 ألف مستخدم يتحدثون العربية.

الجدير بالذكر أن تطبيق Be My Eyes نال العديد من جوائز الإبداع والوصول، ولديه أكثر من 7.7 ملايين متطوعا منتشرين في أكثر من 150 دولة يقدمون الدعم بأكثر من 180 لغة، ومن المنتظر أن تشهد هذه الشراكة قيام منصة Be My Eyes بتسهيل 16 حدثا تطوعيا على مدار عام لموظفي زين، حيث تستمر كل فعالية أربع ساعات، ويشارك فيها ما يصل إلى 100 موظفا.

وستسمح هذه المبادرات التطوعية لموظفي زين بالتسجيل في الفعاليات والرد على مكالمات الفيديو المباشرة، والمكالمات الصوتية مع الأشخاص المحتاجين إلى المساعدة، وبمجرد التقاط المتطوع الاتصال أو فتح مكالمة الفيديو، فسيكون مستعدا للإجابة على أسئلة الطرف الآخر حول أي شيء يمكن أن تراه كاميرا الهاتف الذكي للمتصل الآخر، مثل قراءة مستند، أو تحديد مكان وجود شيء ما، في منزله أو مدرسته أو مكان عمله، أو وصف لشيء ما، والعديد من السيناريوهات المحتملة الأخرى.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي ” الشراكة مع منصة Be My Eyes تعكس التزامنا بتبني مبادرات الاشتمال والتنوع والإنصاف في منهج أعمالنا، وتؤكد هذه المبادرة الأولى من نوعها على كيفية تسخير التكنولوجيا لخدمة المجتمعات بشكل أفضل، فدائما ما نبحث عن توفير اتصال هادف يشمل الجميع”.

وقال الرئيس التنفيذي في منصة Be My Eyes مايك باكلي ” نحن سعداء بهذه الشراكة مع مجموعة زين، الشركة الرائدة في المشهد الرقمي في المنطقة، إذ يمثل هذا التعاون خطوة مهمة للغاية إلى الأمام في مهمتنا لجعل العالم أكثر سهولة في الوصول للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر، فنحن لا نعمل على تعزيز إمكانية الوصول فحسب، بل نعمل أيضا على تعزيز الاتصالات الهادفة التي توفر المعلومات بشكل سلس للمكفوفين وضعاف البصر”.

وتعد مجموعة زين واحدة من أكثر الشركات نشاطًا على المستوى الدولي فيما يتعلق بتوفير إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة بعد أن نفذت استراتيجية شاملة للإعاقة، وهو ما يعكس التزامها بتعزيز وتسخير التكنولوجيا لدعم مجتمعات الشرق الأوسط.

وقدمت زين مجموعة من المبادرات في إطار برنامجها للأشخاص ذوي الإعاقة WE ABLE، ومؤخرا قدمت الشركة مبادرة تحت عنوان “The Masters”، حيث تمثل هذه المبادرة أول مجموعة موارد موظفين تتكون من حوالي 25 شخصا من ذوي الإعاقة، ويشترك كل فرد في هذه المجموعة في تحقيق هدف جماعي، وهو تمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة من إنشاء وقيادة وتشكيل تجاربهم في زين، كما تركز هذه المبادرة على أربعة مجالات تأثير رئيسية، وهي استراتيجية إدماج ذوي الإعاقة، إمكانية الوصول في عملية صنع القرار، تعزيز بيئة داعمة ومشاركة الخبرات والنمو في بيئة العمل، والظهور وإيصال الصوت للأشخاص من ذوي الإعاقة، وضمان الاعتراف باحتياجاتهم ومساهماتهم وتقديرها.

وعلى مدار السنوات الأخيرة، قدمت زين في المملكة الأردنية مبادرة تتيح عقود الاشتراك بخدمات الهواتف المتنقلّة بلغة الإشارة، لتكون أول مبادرة على مستوى المنطقة تتيح هذه الخدمة للعملاء من أصحاب الإعاقة السمعية والبصرية، وسمحت هذه المبادرة لعملاء زين من ضعاف البصر وضعاف السمع والصُم بالاطلاع على العقود وفهم بنودها من خلال فيديو مرئي ومسموع مُتاح عبر مسح رمز الاستجابة السريع “QR Code” الموجود في معارض الشركة المنتشرة في محافظات المملكة.

وفي مجالات تمكين الشباب من ذوي الإعاقة، أطلقت مجموعة زين برنامجGrow ، الذي يستهدف الخريجين الجدد من ذوي الإعاقة، حيث ساهم هذا البرنامج في تدريب 28 خريجا جديدا من ذوي الإعاقة وتعليمهم دروسا ومعارف ومهارات قيمة تتعلق بإتقان مقابلات العمل وتكنولوجيا الأعمال والعمل الجماعي والأدوات، وأسفرت هذه المبادرة عن توظيف 10 خريجين بالانضمام إلى زين بدوام كامل.

وتحتفل مجموعة زين بيوم برايل من خلال تعليم الموظفين طريقة برايل؛ وبيوم السمع العالمي من خلال إجراء فحوصات واختبارات صحية للموظفين، كما أجرت تدريبات على لغة الإشارة لأكثر من 350 موظفا؛ وعقدت شراكة استراتيجية مع Purplespace مركز التطوير المهني الوحيد في العالم لقادة شبكة الإعاقة؛ كما تحرص على إجراء عمليات تدقيق إمكانية الوصول لجميع مقراتها في جميع الأسواق.

ومن المتوقع أن تؤدي الشراكة الاستراتيجية بين مجموعة زين ومنصة Be My Eyes إلى جذب المزيد من المتطوعين من 8 دول تتواجد فيها عمليات المجموعة، والعمل كمتطوعين لمجتمعات تطبيق Be My Eyes حول العالم، وتواكب المجموعة في هذا التوجه رسالتها الرئيسية في مجالات الاستدامة والاشتمال والتنوع والإنصاف، إذ أطلقت زين مبادرة WE ABLE الموجهة إلى ذوي الإعاقة، بهدف تعزيز عمليات الدمج في مجالات أعمالها.

وتدعم مبادرات زين في هذه المجالات الرئيسية انضمامها لـ “الميثاق العالمي لشبكة الأعمال والإعاقة” الذي صاغته منظمة العمل الدولية، والتزامها بخطة عمل على مستوى أعمالها في المنطقة بتحقيق أهداف الميثاق العالمي، تأكيدا منها على صياغة وتطوير خطة تنفيذية ستكون بمثابة إطار عمل إرشادي لعملية إدماج ذوي الإعاقة، وضمهم إلى جميع أوجه سياسات وثقافة منظومة وآلية أعمالها.