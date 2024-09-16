أورنج الأردن تربط 1561 مركز اقتراع إلكترونياً في كافة أرجاء المملكة

وطنا اليوم:استكملت أورنج الأردن بنجاح عملية الربط الإكتروني لـ 1561 مركز اقتراع وفرز للانتخابات النيابية العشرين للعام 2024، بالإضافة إلى ربط 6000 نقطة اقتراع في كافة مراكز الاقتراع والفرز مع مركزي المعلومات الرئيسي والبديل التابعين للهيئة المستقلة للانتخابات، لتسهم بهذا التعاون الممتد مع الهيئة في إنجاح عملية الاقتراع في انتخابات العام الحالي التي تتسم بأهمية خاصة كونها جزءاً من برنامج “تحديث المنظومة السياسية”.

وبحسب بيان صحفي صادر عن الشركة، زار رئيس مجلس الإدارة السيد رسلان ديرانية، ونائب الرئيس التنفيذي المهندس سامي سميرات، وعدد من المدراء التنفيذيين، غرفة العمليات للتأكد من سير العمل فيها. وكان فريق من موظفي أورنج الأردن قد قام بالعمل على ربط كل موقع بثلاث خدمات اتصال عبر مراكز عمليات خصصتها الشركة لمشروع الربط الإلكتروني للانتخابات النيابية، وذلك من خلال الشبكة التي ضمّت نحو7000 جهاز حاسوب متصل بمركزي المعلومات الرئيسي والاحتياطي، والتي جُهزت لإتمام عملية نقل وتبادل البيانات بسرعة وكفاءة على مدار اليوم الانتخابي.

وفي إطار تعاونها مع “المستقلة للانتخابات”، حرص الطرفان على العمل يداً بيد، منذ آذار الماضي؛ حيث قامت أورنج بتدريب نحو 500 شخص من طواقم وزارة التربية والتعليم، والعاملين على أنظمة الربط الإلكتروني من أقاليم الجنوب والشمال والوسط، وإكسابهم المهارة لتدريب غيرهم استعداداً للانتخابات. وبعد ذلك، تم تدريب ما يزيد على 7000 موظف من كادر الوزارة على كيفية عمل الربط الإلكتروني بدءاً من مواقع الاقتراع والفرز ووصولاً إلى مركزي المعلومات الرئيسي والاحتياطي التابعين للهيئة المستقلة.

من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي/المدير التنفيذي للقطاع المؤسسي والشركات في أورنج الأردن، المهندس سامي سميرات، إن الشركة عملت على استقطاب أكثر من 400 موظف وخبير للعمل على مشروع الربط الإلكتروني طيلة فترة التحضير للانتخابات على مدار الساعة، كما أنشأت غرفة عمليات خاصة لإدارة ودعم كافة العمليات الميدانية التي تم إجراؤها خلال الانتخابات، وذلك لتحقيق الأهداف المرتبطة بهذا الاستحقاق الوطني الكبير.

وأكد سميرات أن أورنج الأردن كانت دائماً مع الوطن في محطاته الهامة التي تشكل رحلة من الإنجازات التي تضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة بصورة متسارعة في الإقليم والعالم، لافتاً إلى أن إتمام الاستحقاق الانتخابي لهذا العام بهذا المستوى من السلاسة يؤكد أهمية الدور الذي لعبته وتلعبه الشركة في كافة الجهود الوطنية التي تنخرط بها.

وأشار المدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والشبكات/المدير التنفيذي للمبيعات الكليّة لدى الشركة المهندس وليد الدولات، إلى أن أورنج الأردن سخرت معرفتها الرقمية وجهودها البشرية لضمان نجاح وسلاسة عملية الربط بين مواقع الاقتراع والفرز بمركزي المعلومات الرئيسي والاحتياطي عبر شبكة خاصة مغلقة وآمنة وفق أعلى معايير الأمن والحماية، فضلاً عن توفير خدمات بديلة في كافة المراكز لضمان الاستمرارية في الخدمات وتوفير ربط آمن وموثوق بسرعات غير مسبوقة مع القدرة على استيعاب الكم الهائل من البيانات التي تم إرسالها ونقلها بين الوحدات والمراكز الانتخابية.

ومن جانبها، أشادت “المستقلة للانتخاب ” بدور أورنج الأردن الرائد في المشهد الرقمي، الأمر الذي ينعكس بالضرورة على جميع القطاعات ويأخذ بيد المملكة نحو مستويات غير مسبوقة من التميز والإنجازات. وأكدت الهيئة بأن الشراكة الممتدة التي تجمع الطرفين جاءت انطلاقاً من الإيمان المشترك بتحقيق الأفضل للأردن والأردنيين، وانعكست بأبهى الصور خلال العرس الديمقراطي الذي استقطب اهتماماً إقليمياً وعالمياً ومرة أخرى كانت أورنج الأردن على قدر الحدث.