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جت تهنئ الملك عبدالله الثاني وولي عهده الامين بذكرى المولد النبوي الشريف

منذ 34 ثانية
جت تهنئ الملك عبدالله الثاني وولي عهده الامين بذكرى المولد النبوي الشريف

وطنا اليوم:تتقدم شركة النقليات السياحية الاردنية “جت” ممثلة برئيس مجلس الادارة الدكتور كمال البكري والمدير العام الدكتور خالد اللحام وبالنيابة عن كافة العاملين في الشركة من مقام حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم وولي عهده الامين الامير الحسين بن عبدالله الثاني والاسرة الهاشمية والامتين العربية والاسلامية باصدق التهاني والتبريكات ، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
داعين الله العلي القدير ان يعيد هذه المناسبة على وطننا وقيادتنا الهاشمية وامتنا العربية والاسلامية باليمن والخير والبركات.


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