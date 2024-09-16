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البوتاس العربية تهنىء الملك وولي عهده والأمتين العربية و الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف

منذ 37 ثانية
البوتاس العربية تهنىء الملك وولي عهده والأمتين العربية و الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف

وطنا اليوم:يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب وأعضاء مجلس الإدارة،

والرئيس التنفيذي الدكتور معن النسور، والإدارة التنفيذية، وجميع العاملين في الشركة،

برفع أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام

حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وولي عهده الأمين،

والشعب الأردني الكريم، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وبهذه المناسبة العطرة، نستذكر سيرة النبي الكريم، صلى الله عليه وسلم، الذي أضاء العالم بنور الهداية، وأرسى قواعد الرحمة والعدل والإحسان.

نسأل الله أن يعيد هذه الذكرى المباركة على الأردن قيادة وشعباً، وعلى الأمة الإسلامية جمعاء، بالخير والبركات


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