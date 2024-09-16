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قافلة عيادات أردنية ضمن مبادرة لدعم مبتوري الأطراف تنطلق لغزة

منذ ساعة واحدة
قافلة عيادات أردنية ضمن مبادرة لدعم مبتوري الأطراف تنطلق لغزة

وطنا اليوم:تدخل، الاثنين، عبر جسر الشيخ حسين العيادات المتنقلة ضمن مبادرة “استعادة الأمل” لدعم مبتوري الأطراف في غزة إلى المستشفى الميداني الأردني في خان يونس، في ظل ارتفاع أعداد الإصابات الناتجة عن الحرب على غزة إلى مستويات “غير مسبوقة”.
وقال مدير الإعلام العسكري العميد الركن مصطفى الحياري خلال مؤتمر صحفي الاثنين، إن مبادرة “استعادة الأمل” المتعلقة بتركيب أطراف صناعية لمصابي غزة انطلقت من الأردن وتعبر حاليا من جسر الشيخ حسين باتجاه قطاع غزة.
وأكد إتمام المرحلة الأولى من المبادرة والمتعلقة بتأهيل الكوادر وتجهيز كامل المعدات في المبادرة وسننتقل إلى المراحل الثلاث المتبقية، مضيفا “نأمل أن ينجح مشروع مبادرة “استعادة الأمل” بتركيب 14 ألف طرف صناعي لمصابين في غزة”.
وأعلن الحياري بدء القوات المسلحة التحضير لإطلاق مستشفى نسائي في خان يونس جنوبي قطاع غزة، موضحا أن المستشفى يضم معظم التخصصات النسائية مثل الجراحة والتوليد وسيتم الإعلان عن موعد افتتاحه بعد انتهاء التحضيرات


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