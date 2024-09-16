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الحوثيون يعلنون إسقاط ثالث مسيّرة أميركية في أسبوع

منذ ساعة واحدة
الحوثيون يعلنون إسقاط ثالث مسيّرة أميركية في أسبوع

وطنا اليوم:قال الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله (الحوثيين) يحيى سريع إن الجماعة أسقطت مسيرة أميركية من طراز “إم كيو 9” في محافظة ذمار بصاروخ أرض-جو.
وأوضح سريع أن هذه الطائرة هي الثالثة من نوعها التي يسقطها الحوثيون خلال أسبوع والعاشرة منذ بدء المعركة.
وأكد أن العلميات العسكرية للحوثيين لن تتوقف إلا عند وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني.
و”تضامنا مع غزة” التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحرين الأحمر والعربي.
ومع تدخل واشنطن ولندن عبر تحالف يشن ضربات على مواقع للحوثيين في اليمن، واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.


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