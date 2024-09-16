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52.2 دينار سعر غرام الذهب في الأسواق المحلية

منذ ساعتين
52.2 دينار سعر غرام الذهب في الأسواق المحلية

وطنا اليوم:بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، صباح اليوم الإثنين، عند 52.20 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 50.20 دينار لجهة البيع.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 59.90 و46.30 دينار على التوالي.
وارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية جديدة الاثنين، مدعومة بضعف الدولار وتوقعات بخفض أكبر من المتوقع لأسعار الفائدة من جانب الفدرالي الأمريكي هذا الأسبوع.
وذكرت بيانات، أن الذهب ارتفع في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2,585,54 دولار للأونصة بعد بلوغ أعلى مستوى عند 2588.81 دولار للأونصة، فيما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2613.40 دولار للأونصة، وانخفض مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.


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