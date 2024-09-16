بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

قصف أوكراني عنيف يتسبب بإصابات وحرائق في مدن روسية

منذ ساعتين
قصف أوكراني عنيف يتسبب بإصابات وحرائق في مدن روسية

وطنا اليوم:تشهد الجبهات الروسية الأوكرانية، الاثنين، يوماً جديداً من التصعيد والاقتتال، حيث يحاول الجيش الروسي التقدم وبسط السيطرة على مناطق أوكرانية، وسط مقاومة من قوات كييف بدعم عسكري من الغرب.
وفي آخر التطورات الميدانية، قالت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الاثنين، إنها أسقطت 53 من أصل 56 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا في هجوم على عشر مناطق الليلة الماضية. وأضافت أن الهجوم ركز على منطقة كييف.
بالمقابل، أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، عن إصابة 8 أشخاص جراء قصف شنته القوات المسلحة الأوكرانية على مدينة بيلغورود صباح اليوم الاثنين.
وأوضح حاكم المقاطعة أن الهجوم الأوكراني أسفر عن اشتعال النيران في منزل خاص وأكثر من 15 سيارة، مشيراً إلى أن فرق الإطفاء تعمل في المكان حيث تم إخماد الحريق.
وتزامنا، أعلن حاكم مقاطعة روستوف الروسية عن اندلاع ما يقرب من 140 حريقا في المقاطعة، ما أدى إلى تضرر 30 مبنى بما في ذلك 13 منزلاً سكنيا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
ووفقا لحاكم المقاطعة سيتم تقديم المساعدة لجميع السكان الذين تضررت ممتلكاتهم.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد طلب مجددا من حلفائه الغربيين الأحد السماح لكييف بضرب أهداف عسكرية في عمق روسيا، لا سيما قواعد جوية بعد هجوم روسي جديد على خاركيف.
وأضاف في خطابه اليومي “ننتظر القرارات المناسبة القادمة بالدرجة الأولى من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:43

Orange Jordan Established Connection in 1,561 Electronic Polling Stations Across the Kingdom

12:40

فيضانات كارثية في وسط وشرق أوروبا جراء العاصفة بوريس

12:29

أكثر من 214 مليون يورو اتفاقيات موّلتها ألمانيا في الأردن

12:23

زين” تتعاون مع منصة ” Be My Eyes ” في خطوة إنسانية لمساعدة المكفوفين وضعاف البصر في معالجة المهام اليومية

12:21

أورنج الأردن تربط 1561 مركز اقتراع إلكترونياً في كافة أرجاء المملكة

11:53

الكاتبة الكويتية فجر السعيد تدعو لتلبية طلبات الرئيس المكلف

11:48

جت تهنئ الملك عبدالله الثاني وولي عهده الامين بذكرى المولد النبوي الشريف

11:46

البوتاس العربية تهنىء الملك وولي عهده والأمتين العربية و الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف

11:27

قافلة عيادات أردنية ضمن مبادرة لدعم مبتوري الأطراف تنطلق لغزة

11:22

منع بيع منتجات الألبان بأوزان تزيد على 5 كغم

11:17

الحوثيون يعلنون إسقاط ثالث مسيّرة أميركية في أسبوع

11:12

52.2 دينار سعر غرام الذهب في الأسواق المحلية

وفيات
جامعة فيلادلفيا تنعى وفاة الشاب أنس أحمد النعيماتوفيات الاثنين 16-9-2024وفيات الجمعة 13-9-2024رئيس الوزراء ينعى وزير الزراعة الأسبق طراد الفايزالأعيان ينعون زميلهم الأسبق طراد الفايز