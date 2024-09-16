قصف أوكراني عنيف يتسبب بإصابات وحرائق في مدن روسية

وطنا اليوم:تشهد الجبهات الروسية الأوكرانية، الاثنين، يوماً جديداً من التصعيد والاقتتال، حيث يحاول الجيش الروسي التقدم وبسط السيطرة على مناطق أوكرانية، وسط مقاومة من قوات كييف بدعم عسكري من الغرب.

وفي آخر التطورات الميدانية، قالت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الاثنين، إنها أسقطت 53 من أصل 56 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا في هجوم على عشر مناطق الليلة الماضية. وأضافت أن الهجوم ركز على منطقة كييف.

بالمقابل، أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، عن إصابة 8 أشخاص جراء قصف شنته القوات المسلحة الأوكرانية على مدينة بيلغورود صباح اليوم الاثنين.

وأوضح حاكم المقاطعة أن الهجوم الأوكراني أسفر عن اشتعال النيران في منزل خاص وأكثر من 15 سيارة، مشيراً إلى أن فرق الإطفاء تعمل في المكان حيث تم إخماد الحريق.

وتزامنا، أعلن حاكم مقاطعة روستوف الروسية عن اندلاع ما يقرب من 140 حريقا في المقاطعة، ما أدى إلى تضرر 30 مبنى بما في ذلك 13 منزلاً سكنيا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لحاكم المقاطعة سيتم تقديم المساعدة لجميع السكان الذين تضررت ممتلكاتهم.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد طلب مجددا من حلفائه الغربيين الأحد السماح لكييف بضرب أهداف عسكرية في عمق روسيا، لا سيما قواعد جوية بعد هجوم روسي جديد على خاركيف.

وأضاف في خطابه اليومي “ننتظر القرارات المناسبة القادمة بالدرجة الأولى من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا”.