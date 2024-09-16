جامعة فيلادلفيا تهنئ بذكرى المولد النبوي الشريف

ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء

وطنا اليوم:تتقدم أسرة جامعة فيلادلفيا ممثلة بمجلس امنائها ،ومجلس ادارتها، ورئيسها الأستاذ الدكتور عبد الله محمد الجراح وأعضاء الهيئتين الإدارية والأكاديمية بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو ولي عهده الامين الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والأسرة الأردنية الواحدة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف ضارعين إلى المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على جلالته والأسرة الهاشمية والشعب الأردني والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات .